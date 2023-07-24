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曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

為賣樓揮刀燒屋 4姊妹3危殆 大姊涉「傷人」遭拘捕

香港新聞組／香港24日電

4名年過40的姊妹為了賣樓爆口角，大姊涉嫌捅傷老三，其後單位還發生火災，4人均被嚴重燒傷，其中3人生命危殆；大姊暫以「傷人」罪遭拘捕，至於單位火災是否涉及故意縱火等，警方仍需進一步調查，目前暫無證據顯示4名傷者有情緒病紀錄。

文匯報報導，這樁人倫悲劇發生於慈樂邨樂信樓35樓一個兩房單位，客廳、廚房及廁所嚴重焚毀。受傷的黃姓4姊妹，58歲大家姊，全身七成燒傷，經搶救後生命危殆；53歲二家姊，涉及雙手及背部共16%燒傷，情況嚴重；另外51歲三家姊，涉及雙手共10%燒傷外、腰腹位置亦有刀傷；而排行最小的46歲妹妹，則全身燒傷；兩人仍正進行手術搶救。

報導指出，警方初步調查，現場為大家姊住所，昨日事發前三姊妹到上址與大家姊商討放售另一個單位的事宜，當中大家姊想賣樓，但三個妹妹反對，因而發生爭執。其間，大家姊情緒激動，突持刀指向3人，混亂間三家姊腰腹被捅了一刀，而三家姊中刀後仍奮力反抗，搶走利刃，未幾單位突告冒煙起火。

警方是於昨日下午3時30分接獲多人報案，指上址單位發生火警，有報案人更報稱目睹一名女子僅穿胸圍在走廊徘徊，疑似持刀，又指火場內仍有兩、三人被困。報導說，大批消防員及手持盾牌的警員到場，消防出動一喉和一隊煙帽隊灌救，至4時04分將火救熄，其間發現4名女傷者，火警期間共有40名街坊自行疏散。

報導說，報警人之一的同層街坊陳女士事後表示，事發前應是多名女子發生爭執，其間有女子拿刀刺傷人，另有人放火，其後單位起火，有人走出單位沒有穿衣服，亦有人前來拍門，不斷要水，她於是裝了水放出走廊，然後隔了一會兒見有女子躺在地上，她感到害怕，於是關門等消防來。

縱火

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