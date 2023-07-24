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港鐵商場圍方爆棚 帶動租務 呎租43元變50元

香港新聞組／香港24日電
香港大圍站的港鐵商場「圍方」22日開幕，連兩天大批市民到商場內購物消費，人頭湧湧。（中新社）
香港大圍站的港鐵商場「圍方」22日開幕，連兩天大批市民到商場內購物消費，人頭湧湧。（中新社）

港鐵大圍站大型商場圍方（The Wai）前天試業，萬人空巷，迫爆商場，排隊進入商場的人龍更由商場排至港鐵站出口；昨天人流依然絡繹不絕，食肆滿座，進入商場的行人電梯大排長龍。

綜合明報、香港經濟日報、香港01報導，商場共設4層商舖樓層、總樓面約65萬方呎，匯聚近150間商戶。圍方設4層商舖樓層，匯聚接近150個商戶，包括首度進駐香港的品牌、文青商舖、區內首間戲院。隨著圍方開幕，大圍首間戲院「英皇戲院Plus+」亦於同日開放；戲院樓高2層，設有6間獨立影院，共912個座位。區內市民無需再特地到沙田或馬鞍山看電影。港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，圍方90%的商戶已開張，剩下的10%將會在8月全部開張。而出租率已達97%，餘下的3%大約一萬多平方呎商戶，將會聆聽居民意見後再決定出租予甚麼商戶。

圍方試業除令大圍生活配套更完善外，亦帶動區內住宅租務。綜合代理信息，圍方試業後，有關大圍一帶的住宅租盤查詢，即時增加約三成，惟柏傲莊、名城等區內大型屋苑，早於商場開幕前已現缺盤情况，令部分租客轉到兩站之隔、現正交樓的火炭星凱．堤岸覓盤；事實上，星凱．堤岸本月至今已錄近60宗租務成交，較上月全月約35宗增逾七成，平均呎租由上月約43港元（約5.5美元），升至最新近50港元（約6.4美元），升幅達16%。

香港 租客

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