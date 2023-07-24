李家超訪東協 首站會李顯龍 爭取支持香港加入RCEP

香港特區行政長官李家超出訪東協三國，加強經貿交流。（中通社）

香港 特首李家超23日率團前往三個東協成員國，包括新加坡 、印尼 和馬來西亞，展開為期7日的訪問行程。他表示，將與當地領導人見面和考察企業和設施，要加強香港與東協國家的經貿合作。

綜合大公報、香港信報報導，李家超昨日下午抵達首站新加坡，即與中國駐新加坡大使孫海燕會面，感謝對方及大使館一直給予特區政府支持。今日他將分別與新加坡總理李顯龍、副總理黃循財及王瑞杰會面。這次「雙李」會面是兩人自去年11月在曼谷APEC雙邊會談後的再度會晤。

李家超於出發前指出，出訪新加坡、印尼和馬來西亞時，要與當地領導人介紹香港現實情況、發展潛能和香港的商機。他還稱，十分重視本次出訪行程，因此此次香港代表團裡有包括5位司局長及30位來自金融、創新科技，還有運輸物流和法律等各界領袖代表。

李家超還說到，東協是香港的第二大貿易夥伴，發展潛力龐大。他特別強調，去年東協的經濟增長達到5.5%，且過去10年每年平均增長率達4%，商機無限。而香港與東協已簽署自由貿易協定，雙方有良好基礎。他形容，此次「代表團士氣高昂、希望說好香港故事，開拓商機，令香港有更大的發展機遇」。

此外，李家超希望，此行可以與東協國家開拓更多合作空間，也期望「爭取東協國家支持香港加入『區域全面經濟夥伴關係協定』（RCEP），相信對香港自身有幫助，本港亦有多方面優勢可以貢獻」。

這是李家超上任後第二次訪問東協國家。李家超表示，很重視今次訪問，帶了強大的「香港隊」出發，成員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東，以及行政長官辦公室主任葉文娟。此外，代表團成員還包括大約30名工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等界別人士。