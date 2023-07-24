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李家超訪東協 首站會李顯龍 爭取支持香港加入RCEP

記者謝守真／香港24日電
香港特區行政長官李家超出訪東協三國，加強經貿交流。（中通社）
香港特區行政長官李家超出訪東協三國，加強經貿交流。（中通社）

香港特首李家超23日率團前往三個東協成員國，包括新加坡印尼和馬來西亞，展開為期7日的訪問行程。他表示，將與當地領導人見面和考察企業和設施，要加強香港與東協國家的經貿合作。

綜合大公報、香港信報報導，李家超昨日下午抵達首站新加坡，即與中國駐新加坡大使孫海燕會面，感謝對方及大使館一直給予特區政府支持。今日他將分別與新加坡總理李顯龍、副總理黃循財及王瑞杰會面。這次「雙李」會面是兩人自去年11月在曼谷APEC雙邊會談後的再度會晤。

李家超於出發前指出，出訪新加坡、印尼和馬來西亞時，要與當地領導人介紹香港現實情況、發展潛能和香港的商機。他還稱，十分重視本次出訪行程，因此此次香港代表團裡有包括5位司局長及30位來自金融、創新科技，還有運輸物流和法律等各界領袖代表。

李家超還說到，東協是香港的第二大貿易夥伴，發展潛力龐大。他特別強調，去年東協的經濟增長達到5.5%，且過去10年每年平均增長率達4%，商機無限。而香港與東協已簽署自由貿易協定，雙方有良好基礎。他形容，此次「代表團士氣高昂、希望說好香港故事，開拓商機，令香港有更大的發展機遇」。

此外，李家超希望，此行可以與東協國家開拓更多合作空間，也期望「爭取東協國家支持香港加入『區域全面經濟夥伴關係協定』（RCEP），相信對香港自身有幫助，本港亦有多方面優勢可以貢獻」。

這是李家超上任後第二次訪問東協國家。李家超表示，很重視今次訪問，帶了強大的「香港隊」出發，成員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東，以及行政長官辦公室主任葉文娟。此外，代表團成員還包括大約30名工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等界別人士。

李家超和團隊抵達新加坡，新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎、新加坡駐香港總...
李家超和團隊抵達新加坡，新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎、新加坡駐香港總領事王首毅和中國駐新加坡大使孫海燕在機場迎接訪問團。 （中通社）。

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