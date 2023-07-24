機管局首創行李上門託運 10分鐘搞定 但限這家航空公司

出門旅行最怕拖著大包小包行李到機場，香港 機管局創新猷推出的「上門行李託運服務」，過程只需約10分鐘，市民安坐家中或辦公室便可完成登機手續。機管局客運大樓運作總經理楊達榮指出，相信香港機場是首個提供相服務並覆蓋全城的機場，有信心服務推出首年，每月有逾百人選用服務。

綜合香港經濟日報、香港01報導，機管局上月推出「上門行李託運服務」和「行李送遞服務」，其中上門行李託運服務可讓市民在全港大部分自選地點完成登機手續，到達機場後無需到櫃台輪候，直接便可過關進行禁區，到埗後再取回行李。行李的重量限制、可供提早完成登機手續時間等，均以航空公司條款為準。他又指，雖然目前服務只適用於國泰航空的航班，但隨著服務推廣，會逐步與其他航空合作。

有關服務由順豐速運特許經營，必需事先預約。市民最早可以在航班起飛前14日，或最遲於航班起飛前12小時，到「機場行李託運及送遞服務」網頁預約服務，每日收取行李時間為早上8時至晚上9時；最遲可供選擇的收取行李時間為航班起飛前5小時。

報導只出，順豐上門收行李直送航班首件收費370元（港元，下同，約47.3美元），第二件起每件180元（約23美元），行李會被裝在密封袋，及由裝有閉路電視監控的貨車送到機場，旅客可以實時追蹤行李位置。

此外，機管局亦為所有旅客提供行李託運至香港機場服務，首件行李220元（約28.1美元，香港島及新界）或180元（約23美元，九龍），及後每件行李120元（約15.4美元）；旅客可於接機大堂機場行李寄存及送遞櫃台提取行李，之後往離港層辦理行李託運手續。