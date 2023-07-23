涉在小紅書洩評卷 港男教師被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名自稱為今屆中學文憑試閱卷員的男教師，兩度在社交平台上載中文寫作評卷參考，涉嫌違例遭拘捕。灣仔警方懷疑他在社交平台炫耀考評局機密文件「顯威」，以吸引學生報讀私人補習班從中圖利。調查發現，疑犯並非考評局職員和閱卷員，疑有人向他提供機密資料，正追查涉案密件的來源，不排除有更多人被捕。

文匯報報導，本月上旬，有人自稱「中文科閱卷員」，在內地社交平台「小紅書 」上載一份寫有2023年DSE「機密（只限閱卷員使用）」的批改參考文件。考評局在獲悉後高度重視，並報警處理。

灣仔警區重案組前日拘捕一名姓黃38歲中學男教師，檢獲多部與案有關的手機、平板電腦和手提電腦。警方表示，疑犯涉嫌在今年5月及7月，在社交平台訛稱為中學文憑試閱卷員，分別兩次將同一份中文寫作卷評卷參考上傳至社交平台，試圖利用考評局機密文件作賣點，吸引學生報讀補習班來圖利。警方正調查他和補習班的利益瓜葛。

調查發現，該疑犯並非考評局職員，亦非閱卷員，故調查方向並不局限於相關罪行，相信有人提供涉案機密文件。警方另一個調查重點是涉案文件的來源，如有人向被捕人提供該文件，必然會負上刑事責任。

根據香港 法例第261章《香港考試及評核局條例》第15條，任何受考評局委任的聘用者，必須對執行職務所得到的材料，確保一切事宜保密。任何人干犯上述條例即會遇上刑責，最高可被罰款港幣25000元或被判處監禁6個月。

考評局昨日表示，事件已交由警方處理，暫不便再作評論，但重申局方一向十分重視公開考試的保密性及公平性。根據《香港考試及評核局條例》，所有獲本局委任或聘用的人員，均需把履行職務時所獲悉的一切事宜保密，包括其考務人員的身份等，而相關的保密規定不設時限。