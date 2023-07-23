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香港文學館籌建 明年4月灣仔開幕

香港新聞組╱香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

創建「文化大灣區計畫」─大灣區文學交流講座暨大灣區文學徵文獎頒獎禮於昨日舉行，香港作家聯會會長潘耀明在活動上宣布，在特首李家超的支持下，香港文學館近日通過馬會的贊助，正式籌建，預定設在灣仔，擬明年4月開幕，「過去散兵游勇的香港寫作人，有了屬於自己的家園」。

大公報報導，創建「文化大灣區」計畫主要分兩部分，第一部分是創辦「明月灣區」文學園地；第二部分是舉辦大灣區文學徵文獎，分別設立公開組、大學組、中學組，自2022年7月開始徵稿，收到4000多份作品，涵蓋海內外作者。

潘耀明致辭表示，在籌辦「創建文化大灣區計畫」中邀請大灣區32個文化團體、高等教育機構作為合辦或協辦單位，相信這是大灣區文化建設最具規模的一次融合，口碑極好。隨後他表示，期待這個開創大灣區文學的大合作、大融合的文化計畫，能夠繼續辦下去。

大公文匯傳媒集團董事長、總編輯李大宏表示，梁羽生的《龍虎鬥京華》、金庸的《書劍恩仇錄》，都是在《大公報》子報《新晚報》上首次面世。1933年9月，《大公報》設立《文藝副刊》，沈從文、蕭乾等先後擔任主編，胡適、巴金、老舍、茅盾等中國現當代文學史上熠熠生輝的諸多名家巨匠，以此為陣地進行創作。

李大宏表示，創建「文化大灣區」計畫的籌畫及「大灣區文學徵文獎」活動的舉辦，是從粵港澳大灣區國家戰略出發，對嶺南文化進行創造性轉化、創新性發展，活動適逢其時，意義非同尋常。大文集團願意作為支持媒體發揮應盡之責，為更多有思想、有才華、有追求的年輕作者，提供更廣闊的創作園地。

該計畫由香港作家聯會主辦，香港世界華文文藝研究學會承辦，香港藝術發展局邀約計畫。頒獎典禮上，龔嘉盛、戴劍韜、吳光輝分別獲得中學組、大學組和公開組一等獎。講座上，來自港澳及內地多位高校學者同場交流，對大灣區文學的發展提出建議。

灣區 香港 教育

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