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作家余華香港書展「文學自由談」講座 6000人擠爆

香港新聞組╱香港23日電
內地著名作家余華(左)22日現身香港書展 ，舉辦「文學自由談」講座，吸引大批讀者。(中通社)
內地著名作家余華(左)22日現身香港書展 ，舉辦「文學自由談」講座，吸引大批讀者。(中通社)

2023香港書展昨日迎來首個周末，人流較前三天大幅增加，場外大排長龍，場內人山人海，小說熱賣，練習冊遇冷；內地著名作家余華昨日在香港書展舉辦「文學自由談」講座，掀起香港「余華熱」，現場座無虛席，更有讀者為一睹余華風采，等足四個小時。

大公報報導，余華講座現場非常火爆，余華妙語連珠，用字淺白，卻都是真知灼見。上半場主要講述其筆下的男人形象，下半場主講女性；兩場講座加起來約有6000人參加。

在余華看來，表達人性就是表達其社會性。諸如其筆下的女性形象──《文城》中的小美，「小美是我寫作路上最具挑戰的一個角色，她有不好的地方，但卻令人恨不起來；了解她，就要充分了解她所處的時代。」至於小美的社會性，以及不少讀者問到的問題，為何女主人公小美沒有回到林祥福和女兒的身邊，余華回應道：「小美從一個良性關係的服從者成為一個主導者，其人生選擇也是跟當時的社會規則息息相關，當時的社會不少女性還是會選擇自己的原配。」

據報導，余華生於上世紀60年代，80年代開始寫作，主要作品有《活著》、《許三觀賣血記》、《兄弟》、《第七天》，以及近年的《文城》等，作品被翻譯成40多種語言，在歐美和亞洲等40多個國家和地區出版。

「文學創作的過程，我最不願的就是重複自己。」他形容自己是「慢熱型」作家，寫作一本《文城》便歷時21年，「我寫完《許三觀賣血記》的時候就開始構思《文城》，但沒寫完之時又去寫了《兄弟》和《第七天》，斷斷續續地寫，其後又重拾《文城》繼續寫。」余華表示：「每天都會有靈感產生，關鍵是是否已做好準備。」

談及其代表作《活著》，余華說他寫這本書主要是反映人與命運的勾連。書中的男人徐福貴，別人都覺得他很慘，但他自我感到的卻是幸福，「我想說明，人生是屬於自己的感受，而並非別人的看法。」

在余華看來，表達人性就是表達其社會性。諸如其筆下的女性形象──《文城》中的小美，「小美是我寫作路上最具挑戰的一個角色，她有不好的地方，但卻令人恨不起來；了解她，就要充分了解她所處的時代。」

自從AI出現，甚至開始「寫作」時，不少名作家都會被問到如何看待這一現象，余華亦不避言，在他看來，「我不會用AI寫作，因為它會把我帶入黑暗。如同邯鄲學步，自己原本的步伐也不會了。」余華認為毋須抱以恐懼看AI，因為它只能表達人類已擁有的知識，但永遠無法表達未知和命運，「只要命運未可知，人類社會還是有希望。」

現場有年輕人問余華，如何衝破社會束縛？余華指出，自己年輕時也不喜歡老一輩人的說教，因為老一輩與年輕一代經歷不同。時下年輕人才最清楚自己要做的事，要走的路，「找到出路就衝出去。」

另據文匯報報導，本屆書展人流眾多，不少參展商也表示生意超過預期，小說等暢銷書籍也要補貨，不少購買者均為內地旅客。不過，專售課外補充練習的書局負責人黃先生說，今屆生意額較以往少了四成。

內地著名作家余華22日現身香港書展 ，舉辦「文學自由談」講座，吸引大批讀者。(中...
內地著名作家余華22日現身香港書展 ，舉辦「文學自由談」講座，吸引大批讀者。(中通社)

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