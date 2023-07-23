「李寧」來了…插旗香港 內地品牌搶租一線商鋪

內地企業赴香港租鋪拓展 資料來源：文匯報

隨著香港 經濟復常，加上內地客消費模式轉變，令香港一線商鋪、商場租戶組合出現變化；目前有不少內地知名金融、運動及餐飲品牌爭赴香港核心區拓展業務，包括李寧運動品牌、安信信託、中信証券、飲品茶救星球等，亦有不少內地投資 者赴港買鋪投資，專家指出，相信會成為趨勢，今年一線街鋪租金 可望升8%。

安信信託以月租約80萬港元，租用資深投資者黎永滔旗下銅鑼灣景隆街7號全幢鋪位，作香港首間資產管理中心。(中新社)

文匯報報導，香港作為國際金融中心及人民幣離岸金融中心，大批內地客湧入香港開立帳戶，購買理財商品。今年以來不少中資金融機構來香港連環租用香港核心區鋪位作分行，其中內地金融機構安信信託以月租約80萬元(港幣，下同，約10萬美元)租用資深投資者黎永滔旗下銅鑼灣景隆街7號全幢鋪位，屬首度來港開設地鋪，中信証券亦以月租20萬元租用尖沙咀栢麗購物大道G15、G16號鋪及1樓8號鋪，富途證券則以月租約85萬元租用尖沙咀彌敦道96號地下及1樓，是該公司在香港首間地鋪門市。

此外，多家內地茶飲及食肆亦進駐香港打天下， 內地檸檬茶飲品店「檸濛濛手打香水檸檬茶」首度在港插旗，以月租約7萬元租用旺角鋪；而廣州的茶救星球亦以月租約15萬元，承租旺角鋪；來自重慶流口水麵館租用大圍商場圍方鋪位作全港首店。

內地運動品牌李寧早已積極來香港拓展業務，去年9月已以月租200萬元租用尖沙咀廣東道新港中心作為旗艦店，同時亦進駐香港商場，包括租用大圍商場圍方作分店，近期又租用屯門市廣場作分店。

除了租鋪，今年以來亦有不少內地客來香港買鋪投資，恒基地產旗下啟德THE HENLEY I 基座商場上月以5.28億元易手，買家為QIXING PROPERTY LIMITED，料為內地客，該商場總樓面面積約2萬6132平方呎，涉及約14個鋪位。內地投資者盧海強今年以來分別以近1.8億元購入上環六個相連地鋪，又以3.5億元買入旺角一籃子鋪位。

盛滙商鋪基金管理創辦人李根興認為，香港現時的消費模式與疫情前有所轉變，已不再單是選購奢侈品牌，反而中高檔以至餐飲業最受歡迎，加上香港亦是人民幣離岸金融中心，吸引不少內地客赴港購買理財商品等，他相信內地企業或內地投資者來香港租鋪拓展業務或買鋪投資的趨勢會持續。

第一太平戴維斯發表的報告指出，鋪租可能會在期間內溫和反彈，預計上升3%至5%。高力《2023下半年房地產市場展望》報告預期，今年全年一線街鋪租金升8%。