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港鮮牛肉檔式微 豬肉檔步後塵？美食天堂恐失色

香港新聞組╱香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港人愛吃牛肉，有統計指香港2020年進口逾36.6萬噸牛肉，較2019年的28.1萬噸上升三成。但現時香港新鮮牛肉檔卻不斷減少，食環署資料顯示，去年公眾街市新鮮牛肉／羊肉檔數目較2016年減少近兩成。

大公報報導，香港牛肉不斷減少，業內人士直指行內青黃不接，加上新鮮牛肉價格不斷上升，坦言行業正在不斷萎縮。有業內人士指出，肉檔老師傅退休後無年輕一輩肯接手，不排除日後豬肉也會出現同樣問題。有立法會議員認為香港新鮮牛肉價格高昂的情況需要正視，以免日後鮮牛肉食材消失，影響香港美食天堂聲譽。

根據漁護署網頁數字，以7月13日為例，活豬供應3195頭，活牛18頭，而活豬每斤的平均批發價為12.58元(港幣，下同，約1.6美元)，活牛每斤則為52.51元。活牛每日供應量與活豬相距甚遠。同時還發現，部分公眾街市連售賣新鮮牛肉檔口也沒有。

根據食環署資料，去年公眾街市售賣新鮮牛肉／羊肉只有299檔，較2016年的359檔減少近兩成。近半年來，香港每月進口活牛的數目約為900多頭，即每日只有約30頭，而肥牛平均每擔批發價為5710元，肉牛平均每擔批發價為4970元。

「全盛時期，香港島區每日劏200隻牛。但現時全港每日只劏約30、40隻牛。」全港新鮮（豬、牛）批發零售召集人許偉堅表示，五、六年前香港活牛供應開始減少，當時每日屠宰活牛的數量約有70頭，近期則只有約30、40頭。

活牛批發價上升，導致零售價飆升，市民買餸普遍選擇豬肉或家禽等肉類。許偉堅指出，行內青黃不接亦令活牛供應數目減少，形成惡性循環，「一般的老師傅60、70歲都不做了，年輕的沒有人入行，加上多重因素下，新鮮牛肉供應不斷萎縮。」他直言現時人手不足出現在牛隻供應上，不排除日後豬肉也會出現同樣問題。

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