電子消費券帶動 香港書展銷售情況勝去年

第33屆香港書展步入第三日，許多港人到場選購書籍，熱度不減。(中新社)

第33屆香港 書展昨邁入第三天，開放時間延長一小時至晚間11時，至晚上9時會場仍有不少書迷；有書商表示，銷情與去年新冠疫情 期間相若，作家則表示，今年銷情較去年多了「不止一半」，首兩天銷情已超越去年整個展期合計，認為與港府取消防疫措施及派發電子消費券有關。

明報報導，專售舊書的神州舊書文玩有限公司表示，人流較去年減約10%，售賣英文小說的展商「Publishers Marketing Ltd」稱，今年人流與去年相若，有「香港網絡鬼故之王」之稱的作家「沙士被壓」則表示，今年銷情較去好多了，對未來數日銷情感到樂觀。

市民林先生昨日和女兒前來購買三本衛斯理作品，他表示十分喜歡看書，希望將閱讀書本的價值薪火相傳。他今次是首次到書展，以往因怕擠擁而未到場，現在由於女兒開始長大，因此一家人入場買書。他認為場內人流可以接受，逗留時間由太太決定。

中學生胡同學及鄧同學昨日結伴到場，胡稱今次主要想買小說及教科書，預算 金額為1000港元(約128美元)，他說近四屆書展都有入場，今年人流不算差，但亦不太擠擁。