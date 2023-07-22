港二手樓價連跌3周 累計挫2% 創21周新低

香港二手樓價按周下跌0.8%，創21周新低，3周累計下挫2.05%。(中通社)

香港 二手樓市跌勢加劇，反映樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）三連跌，本周再跌0.8%，報163.86點，指數創21周新低，3周累計下挫2.05%，樓價跌勢已現，距離第三季目標163點僅相差0.52%。

大公報報導，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL指數跌破2023年4月165.08點低位，創21周新低，重返今年2月時水平，加上香港拆息持續高企，利率 有上調的壓力，市場氣氛觀望，二手成交疲弱，整體樓價進一步向下調整。

報導指出，整體樓價下調走勢已成，CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位），四大指數齊跌3周，是2022年10月以來首見。當時為2022年9月美國第五次加息，而本地銀行是2018年後首次加息，隨後10月四大指數曾齊跌4周。本周拆息重上5厘水平，周四港元1個月同業拆息（HIBOR）報5.21厘，創逾15年半新高，對本港二手樓價的影響將於8月中旬公布的CCL才開始反映。

樓市瀰漫愁雲慘霧，樓價跌勢加劇，有買家怕上錯車腳軟撻訂離場。市場消息指，天水圍嘉湖山莊樂湖居一伙兩房戶，實用面積約448方呎，原定於早前以470萬元(港幣，下同，約60.3萬美元)轉手，惟買家看淡後市，接貨一周後撻訂，業主收回單位後重新放盤。

二手蝕讓不斷。祥益地產執行董事盤嘉茵表示，人稱上車樂園 的屯門「置樂三寶」也驚見血案。利寶大廈高層C室，實用面積234呎，一房戶型，由區外首置客在父母資助首期下，扑槌以255萬購入自住，呎價1萬0897元。原業主2017年以301萬購入，持貨6年仍難逃一蝕，帳面損失46萬元或15%。