港控內地客團餐人流礙生意 餐飲界轟：管太多

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 旅監局近月出招規管如內地團不可於同區用膳，意圖改善旅客阻街問題，導致團餐名店「富源酒樓」生意大跌，宣布結業，引來餐飲業界批評做法趕盡殺絕，霸道又管太多，導致他們失去旅客生意，被迫結業。

綜合香港01、明報報導，選委界立法會議員江玉歡認為，全球處於疫後復甦階段，「各地都爭住要遊客」，無理由推出「雙輸」措施。餐飲聯業協會會長黃家和也批評措施霸道和不公平，促局方盡快收回。九龍城區議會主席何顯明認同措施有助旅行團分流，同時平衡商戶營商機會。旅監局指出，相關措施只適用九龍城區內註冊商店，暫未打算向其他地區註冊商店實施。

報導指出，同樣專門接待內地團、提供團餐的尖沙咀「集古村酒樓」，擔心成為下一個「富源」，緊急加派人手控制人流，避免遭投訴。媒體觀察中午12時至下午2時的午飯時段，用膳的內地團人流絡繹不絕，有不少旅客吃飽甫落樓離開，轉眼又有另一團為數30多名旅客進入酒樓吃飯。而酒樓內有約20多圍桌椅接待旅客，坐無虛席。

現場所見，有酒樓職員負責維持秩序，旅客亦按照指示在門外排隊，等候進入酒樓。但仍不可避免地造成堵塞，旅監局卻未禁同區食購，飲食業批不公。

據報導，附近商戶表示，明白內地旅客來港需要安排用膳，而旅行團抵達酒樓後可能要排隊等候，或會令人感覺街上很擠擁，但會盡量體諒，而有關情況未有妨礙其餐廳做生意。

旅監局為了解決內地團逼爆土瓜灣問題，5月推出新規，要求內地團如到訪土瓜灣接待商店，即不可於同區用膳，令接待內地團的富源酒樓生意大跌，宣布結業。黃家和批評旅監局在制定相關措施時只與旅遊業及和其他業外人士討論，但沒諮詢餐飲業界，做法不公平。

早前土瓜灣有內地旅行團旅客聚集造成阻街問題，旅監局新政策生效後有改善，惟相同情况再於尖沙咀重現。一間經營團餐的酒樓，午餐時段門外一度百餘人排隊，人龍伸延至行人路；亦有旅客於酒樓外行人路聚集及吐痰、丟垃圾，地上也有不少菸蒂，遭鄰店抱怨影響附近環境衛生。