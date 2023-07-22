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香江觀察／石屎剝落砸傷路人 香港千樓藏「高空炸彈」

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港7月最少發生8宗舊樓石屎（混凝土）剝落砸傷路人事件，有業主要不年紀老邁缺乏財力，要不就不出售以規避法規，在香港再引「社區炸彈」之議，這些事件暴露出，香港有4800座舊樓殘樓未按港府要求驗樓，被稱為可能空中墜物傷人的「社區炸彈」。

眾所周知香港人稠地窄，商業樓宇和住宅樓宇都建得高、擠得密，但多年來香港人活得還算安全，這有地利人和之便，地利說的是香港地質結構好，為花崗石岩層，沒有地震之危，只要有高超的地基技術和建造技術，再加上英國人留下了一套樓宇安全檢驗管控的制度，樓宇安全無虞，相對來說空中墜物傷人之類的事也少聞。

近來香港確實接連發生空中墜物事件，其中主要是建築物的水泥等剝落，近日港島筲箕灣道麗灣大廈發生「天降石屎」事件，還導致路人受傷。區議員梁熙稱，香港舊樓跌石屎是「社區炸彈」，應盡快清除，建議港府成立專責小組，盡快推動驗樓。

驗樓即港府對相應年分的舊樓，發出強制驗樓命令，由註冊檢驗人員來檢驗，發現問題交港府發出命令開展至完成修葺工程，符合要求就放手，不按命令驗樓可能會被檢控，檢控後不補過甚至告到法庭，那就麻煩了。

但今天香港大變，不知是港府辦事風格大變，還是刁民大增，很多強制驗樓命令成了耳邊風。按港府屋宇署的最新說法，目前有逾4800幢舊樓未遵辦強制驗樓命令，其中已經到期而仍未遵辦的有2700幢樓宇。

香港的舊樓殘樓，本來是香港景觀之一。人稱「怪獸大厦」，曾在電影「變形金剛4」內作為場景的鰂魚涌海山樓，就是著名的「戰後樓」，即第二次大戰後建起的高密度的居民樓，那樓由5座唐樓2000多個單位連成一體，最多可住上1萬4000人，幾近外國一個小城。這個近年的「打卡勝地」，也正成高危的空中墜物之地。

香港九龍有個深水埗區，擁有全港最集中的舊樓殘樓，其中居然還有「戰前樓」，即第二次世界大戰前建的樓。區內最少有820幢樓齡達50年的舊樓，而「戰前樓」則有24幢，最早在1920年代興建。現在深水埗區因號稱比內地還便宜的電腦及配件，榴槤等水果也賣得便宜，成了新興觀光勝地，但同樣是空中墜物的高危之地。

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