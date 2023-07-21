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香港首宗辱國歌定罪 攝影師判囚3個月

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港劍擊隊代表張家朗於2021年7月26日在東京奧運會中奪得花劍個人賽金牌，其在頒獎禮中的升區旗和奏唱國歌片段被一名無業男子配上黑暴「港獨」歌曲旋律，並在YouTube上發布。

大公、文匯報報導，涉案被告鄭榮進（27歲），報稱攝影師。他早前在東區裁判法院被裁定一項侮辱國歌罪成，成為首宗經審訊後被定罪的「侮辱國歌罪」案件。裁判官屈麗雯昨判刑指，被告的行為侮辱國家尊嚴，其背景報告顯示他無悔意，加上涉案片段廣泛流傳，案件無減刑因素，遂判其入獄3個月。

鄭榮進被控於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌，另一項侮辱區旗罪的交替控罪，即在同日同地公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。被告否認控罪受審，於本月5日被裁定侮辱國歌罪成，裁判官當時已明言很大可能判處其即時監禁。

裁判官屈麗雯指，即使被告其後將片段設為不公開，亦不會改變片段已散播的事實。該片段至2022年7月已錄得9萬次瀏覽，屬廣泛流傳。被告見感化官時仍堅稱不知該首歌曲的意義，但他2019年在政黨工作過及參與公眾集會，其說法無說服力，反映他並無悔意。

屈麗雯批評被告的行為不但不尊重運動員，引發不同意見者的衝突，亦可能令更多留言者作出類似侮辱行為。被告刑責嚴重，即使背景正面，亦須判處懲罰及阻嚇性刑罰，遂判被告即時入獄3個月。

香港 東京奧運 運動員

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