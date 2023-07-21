港逾35歲多缺碘 恐損精神健康 女比男更缺

香港示意圖。(圖：shutterstock)

碘質攝取不足可導致甲狀腺腫大和甲狀腺功能不足，以及一系列的碘缺乏病，包括精神機能受損。香港 衛生署昨日發表首份全港性碘質水平報告，發現35歲或以上的中老年人士碘攝取量普遍不足，35至54歲及55至84歲尿碘濃度中位數僅每升92.7微克及每升79.8微克，在世衛 標準下屬輕度缺碘，其中女性較男性缺碘情況嚴重。

大公報報導，衛生署建議市民轉食加碘食鹽及選擇含碘豐富的食物，如海產、雞蛋 等，懷孕及哺乳婦女建議每日服用150毫克或以上碘補充劑。

衛生署的調查於2020年11月至2022年2月進行，訪問逾1.6萬名15歲或以上的陸上非住院香港人口，當中逾2000名受訪者進一步完成身體檢查。調查發現，15至34歲受訪者的尿碘濃度中位數為每升107.5微克，35至54歲及55至84歲受訪者的尿碘濃度中位數分別為每升92.7及每升79.8微克。根據世衛建議標準，尿碘濃度中位數每升100至199微克屬於碘攝取量足夠，換言之，35歲或以上屬於碘攝取量不足和輕度缺碘。

調查亦發現，女性的尿碘濃度中位數較男性低，本港15至84歲人士中女性的尿碘濃度中位數為每升88.1微克，低於男性每升93.7微克。

加碘食鹽和碘質豐富的食物是維持足夠碘營養的來源，但調查發現，本地住戶使用加碘食鹽及紫菜的情況並不普遍，只有21%的受訪人士表示在家中使用加碘食鹽，而表示每周至少食用一次紫菜的亦只有8.7%。

衛生署指出，碘影響兒童發育及腦成長，亦關乎成年人甲狀腺健康，可致精神機能受損，建議使用加碘食鹽代替一般食鹽，並選吃碘質豐富的食物，包括紫菜、海帶、海產、雞蛋、牛奶及奶製品等，安老院舍編排菜單時亦可加入碘質豐富的食物。

衛生署衛生防護中心非傳染病處主任何家慧表示，35歲或以上人士碘攝取量普遍不足，可能與食物攝取量有關，年輕人食量較大，碘攝取量相對較高，但年齡漸長食量減少，碘攝取量隨之下降。而女性的食量普遍較男性小，碘攝取量亦相較男性低。不過，何家慧認為，市民一般不需測試自身碘質水平，可通過平常飲食習慣了解是否攝取足夠碘質，例如有否吃碘含量豐富的食物，並作出飲食調整。