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港4800舊樓未遵驗樓令 老業主不懂補助、闊佬懶理

香港新聞組／香港21日電
香港本月最少發生8宗舊樓石屎剝落，全港約有4800幢樓齡30年或以上樓宇未辦理驗樓；圖為日前旺角寶安大廈4日內兩度石屎剝落，搭棚工人緊急清拆。（中通社）
香港本月最少發生8宗舊樓石屎剝落，全港約有4800幢樓齡30年或以上樓宇未辦理驗樓；圖為日前旺角寶安大廈4日內兩度石屎剝落，搭棚工人緊急清拆。（中通社）

香港本月最少發生8宗舊樓石屎（混凝土）剝落事件，發展局表示，全港約有4800幢樓齡30年或以上樓宇仍未遵辦強制驗樓通知。未辦強制驗樓通知的舊樓，有租戶指業主「闊佬懶理」，原因是未成立業主立案法團統籌驗樓和維修事宜；其次是不少業主年紀老邁缺乏財力，不懂申請資助方法；最關鍵是單位出租，樓宇失修不影響業主生活，即使被「釘契」，只要不出售就沒事。

大公、文匯報報導，全港有約4800幢樓宇未遵辦強制驗樓通知，其中超過一半的通知已逾期，屋宇署宣布會對這些樓宇加強執法，將向過期未遵辦的大廈發信要求一個月內交代進度，加快工作計畫；如無合理解釋、進度欠佳，會考慮發警告信，年底前會向業主或法團作出檢控。

上環德輔道西有多幢樓宇至今未遵辦強制驗樓通知，其中一幢屬一梯一伙設計，全幢僅5個單位，於1970年落成，目測其外牆曾重新髹漆，但進入梯間就處處歲月痕跡，其中一層被隔成劏房出租，樓宇大門掛有港府的強制驗樓通知。

一名劏房租戶羅先生直言，舊樓維修是「死症」，「業主不理會驗樓令，沒有業主立案法團，無人統籌，其次是業主都是老人家，他們根本沒有錢維修，亦不懂得如何申請資助。」

另一大問題是一些單位的業主已失聯，租戶說：「有業主已去世，子女在外地，就算有人肯出面花錢請人驗樓，都未必找得到單位的業主。此外，單幢樓伙數少，有些業主根本不會拿幾十萬元維修，就算被政府檢控要『釘契』都無所謂，因為沒要賣樓只出租，就沒影響。」

依據發展局資料顯示，現時約1000幢樓宇遵辦通知限期未到；已在「樓宇更新大行動2.0」計畫下被揀選為第二類別樓宇有1100幢；到期尚未遵辦通知多達2700幢，1800幢已委聘註冊檢驗人員，其中1300幢完成驗樓但未修茸，惟900幢仍未委聘註冊檢驗人員。

有58年樓齡的西灣河麗灣大廈前日發生石屎剝落擊傷路人事故，業主立案法團昨日安排工人在大廈外圍搭起棚架作臨時保護，但仍可看見外牆簷篷有裂痕，及裸露的石屎和鋼筋。有行人路過事發地點時，不由得舉起隨身物品保護頭部急步離開。

全港約有4800幢樓齡30年或以上樓宇未辦理驗樓；圖為日前旺角寶安大廈4日內兩度...
全港約有4800幢樓齡30年或以上樓宇未辦理驗樓；圖為日前旺角寶安大廈4日內兩度石屎剝落，搭棚工人緊急清拆。（中通社）

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