「港車北上」2周 合資格者不足1%用 車會倡預約放寬

「港車北上」7月1日零時起實施，但上路兩周，合資格者不足1%使用；圖為香港本地單牌車行駛在港珠澳大橋香港段。（新華社）

「港車北上」本月1日起實施至今逾兩周，中新社報導，截至17日 有逾2500輛香港 「單牌車」經港珠澳大橋出入廣東，數量為澳門 「澳車北上」同期的5倍。中國香港汽車會會長李耀培指出，香港實際上有逾40萬輛私家車合資格申請港車北上，即使僅實施約兩周，2500輛較預期少，盼持續檢視申請流程，方便車主申請。

明報報導，國家移民管理局新聞發言人、綜合司副司長張寧昨說，「港車北上」是中央支持香港發展、推進粵港澳大灣區 建設重要舉措之一 ，局方高度重視，已部署指導珠海邊檢總站做好各項籌備工作，已推出三大措施保障港車北上，第一為加強信息系統建設，推進邊檢備案手續「網上辦」及「自動辦」，實現港車司機資料與粵港澳跨境司機資料、邊檢快捷通道備案資料同步共享；第二為「優化完善查驗設施及流程」，改善口岸通行標識和查驗指引；第三為粵港兩地部門展開跨境實車通關演練，以檢驗流程和系統穩定性，及時發現並改進問題。

據報導，李耀培稱，香港有逾40萬輛私家車合資格申請「港車北上」，澳門只有約7萬多輛，故通關港車較澳車多很正常。李認為，申請人須分別向兩地政府提交資料，流程仍屬繁複，令有意申請的車主卻步，加上需提早預約出行，對車主始終有一定不便。另外，他指汽車會至今收到數宗港車在內地「爆呔」等常見交通問題求助，反映整體港車司機在內地駕駛並沒遇到太大問題，鑑於港珠澳大橋用量仍未耗盡，建議兩地政府考慮放寬出行前須預約的規定。