四捨五入結帳惹議 香港食肆投訴增近6成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近日有赴港旅遊的內地網民於《小紅書 》上以「香港 餐廳收服務費正常嗎？」為題發文，指在香港旅遊時進入某間燒肉店用餐時，沒被告知需要收取服務費，卻在結帳時發現有「加一成」和「四捨五入」額外收費，整個過程亦未有提供相應服務，懷疑自己因說普通話而被區別對待。

明報報導，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，食肆以「四捨五入」結帳是近年常見爭執原因。消委會今年上半年接獲123宗食肆銷售手法相關投訴，較去年同期多近六成。有投訴人不滿餐廳僅在收銀位置貼「四捨五入」結帳告示，而未在餐牌及當眼處標示。消委會總幹事黃鳳嫺指上半年接獲731宗涉食肆投訴，較去年同期升53%；其中123宗涉銷售手法爭議，較去年同期78宗增57.7%。

據報導，銷售投訴包括有餐廳海報顯示午市燒肉吃到飽買一送一優惠，套餐價格為344元，但帳單卻顯示826元，投訴人查詢後才知海報是指優惠後的「人均價」，亦需以原價加一計服務費，認為餐廳宣傳誤導。

報導說，譚鳳儀指商戶有責任提高收費透明度，如消費者事先不知情，商戶則只可行使「四捨」或收取足額款項，亦不應視四捨五入的結算方法為約定俗成規定。

另據香港01報導，香港餐飲食肆收取「加一服務費」早已是飲食文化中的約定俗成，某部分餐廳更會在新年時收取「加二成」、「加三成」服務費。不過，隨著科技發達，近年不少食肆都改成自助下單以節省成本，惟不少港人認為自助下單沒有服務，餐廳卻繼續收取「加一成服務費」不合理。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則曾在商台節目上表示，食客使用二維碼落單，可提高製作和送餐效率。雖然手機下單可以減省部分人力，但餐廳仍然有清潔、上菜、執枱等服務，針對有下單困難的客人，員工亦須提供協助，餐廳成本仍在，加上薪酬增加，經營成本不跌反升。黃家和認為，「加一服務費」不應以自助下單來衡量是否合理。