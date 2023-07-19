菜鳥國際快遞「次日達，晚到必賠」 率先在港推出

香港示意圖。(圖：shutterstock)

菜鳥國際官方公眾號7月19日宣布，為持續提升香港 地區用戶的網購物流體驗，在香港地區率先推出「次日達，晚到必賠」服務。

文匯報報導，據介紹，今後從內地菜鳥集運倉發出的包裹，最晚第二天可送達香港地區的自提點或用戶手中。假如未在承諾時效內送達，菜鳥會主動向每筆訂單賠付至多60元人民幣（約8.3美元）。

菜鳥國際方面表示，數據顯示約52.4%的香港地區市民每周會通過網絡購買服務或產品，其中淘寶依然是香港地區用戶的主流選擇。然而，不規範的集運服務正持續損害香港地區用戶的利益。「次日達，晚到必賠」的承諾性服務，將有助於集運行業的規範化發展。

報導指出，2018年至今，菜鳥已在香港地區建成一張覆蓋全港的自營物流網絡，包括11座分撥中心、750多個菜鳥自提點和強控幹線及本地自營車隊。

阿里巴巴近期在國內外快遞領域動作不斷，在國內方面，阿里巴巴推出菜鳥速遞業務，主打半日達、當日達、次日達和送貨上門等品質快遞服務。國外方面，菜鳥國際在美國將分撥中心增加至5個，美國全國性包裹可實現全境平均10天、最快5-6日送達。此外，菜鳥還攜手山東港口航運集團開通「中韓日日達」快線，每周運營6班客貨船，平均13小時抵達平澤港，加速實現中韓國際快遞「三日達」的韓國全境覆蓋。