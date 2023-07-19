港機場6月客運量按年升逾10倍 回復疫前6成

香港機場6月份客運量及飛機起降量，與2022年同月比較，分別上升逾10倍及一倍，往來東南亞、中國內地及日本旅客有顯著升幅。（中通社）

隨著疫情 相關的旅遊限制解除，香港 國際機場的客運量正逐步回復。與2022年同月比較，機場6月份客運量及飛機起降量分別上升逾10倍及一倍，所有類別旅客的人數均按年大幅增長，當中以往來東南亞 、中國內地及日本的旅客量錄得最顯著升幅，機場客運量已回復至疫情前水平約60%。

港媒報導，機管局18日表示，機場上月客運量持續穩步回復，共處理旅客330萬人次，較5月上升6.9%；貨運量及飛機起降量亦分別按月上升1.4%及0.7%，分別達到35.5萬公噸及2.2萬架次。

6月份貨運量與去年同月比較下跌2.2%，其中進口貨運量同比下跌22.8%，往來東南亞、台灣及日本的貨運量錄得最顯著跌幅。

與2022年同期的低基數比較，今年上半年機場客運量及飛機起降量分別上升超過18倍及91%，分別達到1650萬人次及11.8萬架次，貨運量則同比下跌5.4%至200萬公噸。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，機場客運量回復至疫情前水平約60%，更於6月25日錄得超過12.7萬人次旅客，創疫情後的單日新高。正值暑假旅遊高峰期，更多旅客使用機場，機管局會繼續與航空公司及其他業務夥伴緊密合作，以鞏固香港的國際航空樞紐地位。