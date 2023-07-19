文憑試僅4狀元創歷屆最少 考局：不信高材盡離港

香港中學文憑試（DSE）19日放榜，考評局18日公布共17450名日校考生獲「33222」升讀資助大學最低門檻，占日校考生42.4%，比上屆增加百餘人。（中通社）

中學文憑試（DSE）今天放榜，考評局昨率先公布整體成績，今年DSE共誕生4名7科5**「狀元」，較去年8人減半為歷屆最少；考評局秘書長魏向東表示，或因個別學生差少許運氣，被問到是否與移民 及多了學生到海外升學 有關，他說不相信高材生均已離港。

據大公、文匯報報導，本屆共有4萬8762名考生應試，當中逾1.77萬人獲「33222」升讀資助大學最低門檻，比上屆增加百多人，以八所資助大學約1.25萬個聯招學士學位計算，約42%考生達八大門檻，即平均約1.4名考生爭一學位。

今年DSE共誕生4名7科5**「狀元」，較去年8人減半為歷屆最少，考評局表示，今年各科獲高分考生較往年多，只是未有太多集中一起，形容「狀元」也需要一些運氣，「可能個別同學就差一點點吧。」

在尖子表現方面，魏向東表示，今年共有2男2女考獲7科5**最佳成績，其中2男1女同時於數學延伸部分（M1/M2）亦獲5**，成為「超級狀元」。至於考獲6科5**「榜眼」有17人，分別6男11女，整體較去年增5人；5科5**「探花」則有35人，分別14男21女。

今年「狀元」人數較往年減少一半，魏向東解釋，其實今年考獲極高分的考生人數比去年更多，「最佳6科獲40至42分，今年共有107人，較去年102人多……而拿到5、5*、5**的人，今年也有增多，只不過剛好沒有湊合在一起。」

對今屆DSE考生的升學前景，升學專家、學友社學生輔導顧問吳寶城分析，今年競爭略增，最佳5科獲18分或以上者有1萬3726人，而八大聯招學額只有1.25萬個，加上要考慮大學彈性收生安排及各課程收生科目比重等因素，估計考生需要獲20分或以上才較大機會獲取錄。

明報報導，今屆亦是通識教育 科的「末代考試」，考評局評核發展主管蔡筱坤稱，學校對通識科的考核評價高，認為考核內容符合課程精神。