我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

香港書展開鑼 設黃飛鴻專區 圖館下架書照賣

香港新聞組／香港19日電
第33屆香港書展18日向媒體舉行預覽，書展將於7月19日至25日在香港會展中心舉行，預計總共將吸引36個國家和地區的780個展商參加；圖為參展商在加緊布展。（中新社）
第33屆香港書展18日向媒體舉行預覽，書展將於7月19日至25日在香港會展中心舉行，預計總共將吸引36個國家和地區的780個展商參加；圖為參展商在加緊布展。（中新社）

一連7日的第33屆香港書展今開鑼，本屆善用高科技，入場人士更能透過AI技術，體驗與一代宗師黃飛鴻練拳的滋味；由於是疫後復常後香港首個書展，加上港鐵會展站開通，主辦單位貿發局表示，料總入場人次較疫情期間增長一成，約90萬人次。據悉，圖館下架書也照賣，還有出版社直播帶貨網上購書。

綜合大公、文匯報報導，香港書展今年主題為「童來閱讀少年時」，貿發局副總裁張淑芬表示，今屆書展比疫情期間增加近一成來自海外及內地的參展商，加上同期舉行的運動消閒博覽及零食世界，共近780個參展商。雖然書展成人票價15年來首次加價，由往年的25元加至30元，但張淑芬估計，入場人次仍會有所增長。

今年書展主辦方聯同嶺藝會、香港書法家協會等多個機構攜手推出「嶺南瑰寶·絢麗探索」展覽。作為嶺南文化代表人物的黃飛鴻亦設有專門展區，介紹他的生平與經歷，與黃飛鴻相關的上世紀五六十年代電影、書籍、武術雜誌、劇照等。

中華書局（香港）有限公司副總編輯杜辰向本報表示，為配合書展的嶺南展區及兒童主題，今年該出版社特意選擇了「香江飛鴻：黃飛鴻傳奇與嶺南文化」一書參展，讓讀者了解歷史上真實的黃飛鴻事跡；「敍香園往事」、「憶記荔園」等一系列講述香港老故事的書目，則可讓讀者找尋自己童年的回憶。

南方出版傳媒股份有限公司國際部負責人陳斌表示，希望透過參加書展，打通境內外華人圈的閱讀通道，他指，該集團與貿發局合作推出首次官方直播，在抖音等平台播放，使無法到現場的觀眾在聽完主播介紹後網上購書。

英文兒童圖書參展商劉靖瑋表示，已參加香港書展多年，今年選擇的童書種類特別豐富，相信隨着全面通關，內地及海外遊客都有機會參加書展，本地居民又有消費券加持，「希望大家購買圖書能夠爽手些，銷情應該好於去年。」

另據明報報導，今年5月多名本地學者及傳媒人的相關書籍被公共圖書館下架，貿發局早前重申不會預先審查書籍，亦無「禁書清單」，只要書籍符合香港法律均能展出。在現場發現至少3本已於公共圖書館下架的書籍，包括資深傳媒人區家麟作品「潮池：浪遊二十國度的故事」及「他他巴：走在絢麗與荒涼」，以及立法會前議員吳靄儀作品「拱心石下：從政十八年」。

第33屆香港書展18日向媒體舉行預覽，書展將於7月19日至25日在香港會展中心舉...
第33屆香港書展18日向媒體舉行預覽，書展將於7月19日至25日在香港會展中心舉行，預計總共將吸引36個國家和地區的780個展商參加；圖為參展商在加緊布展。（中新社）

香港 疫情 圖書館

上一則

兒童服裝低胸、露背… 中國「奶辣風」惹議 驚動官媒

下一則

進大門須再走3公里…景區宰客？逼付錢搭接駁車

延伸閱讀

「唐伯虎點秋香」30周年 成星爺在台代表作

「唐伯虎點秋香」30周年 成星爺在台代表作
今年首個颱風「泰利」襲港 的士趁風打劫 餐館更忙

今年首個颱風「泰利」襲港 的士趁風打劫 餐館更忙
UIUC傅葆石新書 探討港媒與亞洲冷戰

UIUC傅葆石新書 探討港媒與亞洲冷戰
國藥港用 議員倡優化註冊制度 讓港人享受平價醫藥

國藥港用 議員倡優化註冊制度 讓港人享受平價醫藥

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了