香港書展開鑼 設黃飛鴻專區 圖館下架書照賣

第33屆香港書展18日向媒體舉行預覽，書展將於7月19日至25日在香港會展中心舉行，預計總共將吸引36個國家和地區的780個展商參加；圖為參展商在加緊布展。（中新社）

一連7日的第33屆香港 書展今開鑼，本屆善用高科技，入場人士更能透過AI技術，體驗與一代宗師黃飛鴻練拳的滋味；由於是疫後復常後香港首個書展，加上港鐵會展站開通，主辦單位貿發局表示，料總入場人次較疫情 期間增長一成，約90萬人次。據悉，圖館下架書也照賣，還有出版社直播帶貨網上購書。

綜合大公、文匯報報導，香港書展今年主題為「童來閱讀少年時」，貿發局副總裁張淑芬表示，今屆書展比疫情期間增加近一成來自海外及內地的參展商，加上同期舉行的運動消閒博覽及零食世界，共近780個參展商。雖然書展成人票價15年來首次加價，由往年的25元加至30元，但張淑芬估計，入場人次仍會有所增長。

今年書展主辦方聯同嶺藝會、香港書法家協會等多個機構攜手推出「嶺南瑰寶·絢麗探索」展覽。作為嶺南文化代表人物的黃飛鴻亦設有專門展區，介紹他的生平與經歷，與黃飛鴻相關的上世紀五六十年代電影、書籍、武術雜誌、劇照等。

中華書局（香港）有限公司副總編輯杜辰向本報表示，為配合書展的嶺南展區及兒童主題，今年該出版社特意選擇了「香江飛鴻：黃飛鴻傳奇與嶺南文化」一書參展，讓讀者了解歷史上真實的黃飛鴻事跡；「敍香園往事」、「憶記荔園」等一系列講述香港老故事的書目，則可讓讀者找尋自己童年的回憶。

南方出版傳媒股份有限公司國際部負責人陳斌表示，希望透過參加書展，打通境內外華人圈的閱讀通道，他指，該集團與貿發局合作推出首次官方直播，在抖音等平台播放，使無法到現場的觀眾在聽完主播介紹後網上購書。

英文兒童圖書參展商劉靖瑋表示，已參加香港書展多年，今年選擇的童書種類特別豐富，相信隨着全面通關，內地及海外遊客都有機會參加書展，本地居民又有消費券加持，「希望大家購買圖書能夠爽手些，銷情應該好於去年。」

另據明報報導，今年5月多名本地學者及傳媒人的相關書籍被公共圖書館 下架，貿發局早前重申不會預先審查書籍，亦無「禁書清單」，只要書籍符合香港法律均能展出。在現場發現至少3本已於公共圖書館下架的書籍，包括資深傳媒人區家麟作品「潮池：浪遊二十國度的故事」及「他他巴：走在絢麗與荒涼」，以及立法會前議員吳靄儀作品「拱心石下：從政十八年」。