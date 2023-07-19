BNO簽證喊漲 移英港人爆內訌 通膨合理舌戰逼死新移民

移民 是近年不少港人的人生規畫，最熱門的移民地方有英國、加拿大、台灣等，但近日，英國政府計畫提高移民所需費用，BNO簽證 漲價至少20%，移民保健附加費（IHS）漲幅高達近66%，令一眾移英港人有所顧慮，亦在社交平台引起不少港人關注。

香港 01報導，英國政府策畫提高移民申請簽證費用和相關保健費用。此計畫預計BNO簽證（BNO Visa）和永久居留費均加價至少20%，加幅最高的是移民保健附加費（IHS）年費由現時的624英鎊（約813.4美元）增至1035英鎊（約1349美元），增幅高達近66%。

報導指出，對此加價措施引起不少移英港人的討論，在臉書的「曼徹斯特香港谷」群組中，有不少網民對移民費用加價有不同見解，甚至有網民發起投票，發現超過7成投票人認為移民保健附加費（IHS）不應該加價。原因是網民認為部分移英港人並非有很多積蓄，亦有不少港人在失業的情況下移民到英國，認為英國政府此時此刻加價是對新移民不友善的做法。

報導稱，也有移英港人認同移民費用加價是英國政府合理的做法：「新移民憑什麼可用優惠價去享用公家急症室？新移民又沒交過好多年稅」、「加價一定不開心，但考慮通膨我又覺得合理。」

不過大部分反對加價的網民留言批評英國政府的做法，有人表示本身預算已不多， 在英國做廠又租樓，基本上已月月清，「趁火打劫，趁本地人不喜歡新移民，對我們開刀」、「根本就是想用移民補貼本地人」、「而家都有香港人未找到工作，加上生活成本上漲，真是要逼死人」，更有人狠批支持英國政府移民費用加價的移英港人過橋抽板。