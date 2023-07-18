13年前猥褻4歲堂妹 27歲無業港男判監48個月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 一名27歲無業男子13年前以購買音樂盒為誘因，七度要求4歲堂妹為他手淫口交，與堂妹舌吻及非禮下體，亦曾企圖與堂妹性交，堂妹前年憶起性侵 事件後多次割脈。被告18日於高等法院承認非禮、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、企圖與13歲以下的女童非法性交等七罪，被判監禁48個月。

港媒報導，案情指，受害人X與祖父母同住，被告L.H.Y.年少時經常到訪祖父母家過夜，X的父母亦交託X予被告照顧。2010年4月至9月期間，14歲男被告指他會買音樂盒予4歲X，多次要求X為他手淫及口交，他為X舔陰又觸摸X的下體，X認為與被告舌吻十分噁心，但一直對她應否告知家人感困惑。被告亦曾試圖把陽具插入X下體但不果，被告警告X不要把非禮事件告知他人，事後被告從沒買音樂盒予X。

X三年前重想起遭被告非禮的事件後傷感，產生自殺意圖並割脈，前年入院治療一星期後，繼續接受精神科治療。X與精神科醫生會面時提及涉案事件，被告前年被捕後在警誡下承認自己年僅14歲時沒有性經驗，曾要求4歲的X為他手淫及口交，但不能記得性侵事件的詳情，忘記為何會企圖把陽具插入X下體，他表示對X感到抱歉。