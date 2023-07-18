假電郵騙匯款 香港物流公司痛失1280萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警方本月初至15日展開代號「擢登」打擊科技罪案行動，成功搗破一個洗黑錢集團，揭發清洗多達50宗騙案的犯罪得益，涉及騙款達2.4億港元（約3071.5萬美元），當中單一金額最高的被騙個案，收到虛假電郵中伏的物流公司損失高達1億港元（約1280萬美元）。行動中，警方凍結約680萬元犯罪得益，拘捕75名男女，當中年齡最小只有17歲，相信俱為「傀儡戶口」持有人。

大公、文匯報報導，深水埗警區探員早前根據情報分析及經深入調查後，鎖定一個洗黑錢集團，發現集團近年處理至少50宗不同騙案的犯罪得益，當中包括求職騙案、借貸騙案、投資 騙案、電話騙案、網上情緣騙案、電郵騙案及網上購物騙案等。

其中涉及最大筆騙款為2019年的一宗電郵騙案，涉事本地物流公司收到一封偽冒為該公司海外總公司一名高層發出的電郵，指示分11次匯款到4個指定戶口，涉款1億元。物流公司其後查詢才得悉受騙，遂報警求助。

自本月3日開始，警方認為時機成熟，決定採取拘捕行動。及至15日共拘捕75人（17至65歲），分別為49男26女，當中5人屬非華裔 人士，同涉「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」罪行。警方相信被捕人士俱為「傀儡戶口」持有人，他們被不法分子誘騙開立銀行戶口，或將自己的個人戶口賣給犯罪分子，用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。所有被捕者現已獲准保釋候查，8月上旬至中旬再向警方報到。

警方提醒市民除了要小心各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將個人資料交給陌生人，以免跌入洗黑錢陷阱。即使戶口持有人聲稱不知道個人戶口被用作洗黑錢亦不能免責，同樣可能會被控洗黑錢罪名，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。