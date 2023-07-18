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今年首個颱風「泰利」襲港 的士趁風打劫 餐館更忙

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港今年首個颱風「泰利」襲港，的士成為「搶手貨」，部分司機主動要求附加費，由30元至200元（港幣，下同，約3.8至25.6美元）不等，引起市民不滿。有執業大律師表示，如果由司機提出額外加收車資，即屬違法，最高可被罰款1萬元及監禁六個月。

大公報等港媒報導，八號風球17日懸掛接近16小時，至下午4時20分改發三號風球，不少打工仔多出一日「打風假」，有人無懼風雨出外消遣，部分住宅區的酒樓少有地在閒日午市都要排隊等位。有遊客因打風行程受影響，但首遇颱風，形容感覺新鮮。

天文台18日凌晨2時40分發出一號戒備信號，取代三號強風信號，天文台預計會在短期內取消所有熱帶氣旋警告信號，預料泰利的外圍雨帶18日仍會為香港帶來狂風驟雨及雷暴。

截至17日上午11時，港府1823電話中心收到18宗塌樹報告。醫管局表示，截至17日上午10時，三名市民（兩男一女）在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

市民魏小姐表示，17日上午從屯門黃金海岸附近，搭的士前往港鐵屯門站，司機要求額外100元附加費，「由於我趕時間，已經等了30分鐘，唯有被迫接受，最後連同附加費，合共150元左右，感到很無奈。」

在機場快線香港站，有乘客反映，搭的士前往香港站，以便轉乘機場快線前往機場，上車時司機已要求加50元，另一乘客表示，由香港站前往機場，也有司機「開天殺價」，要求加200元。

天氣不穩無阻市民外遊，但海陸空交通受到一定影響。機場方面，航空公司辦理登機手續的櫃位大排長龍，大部分航班如常起飛，但至少22班航班取消，5班抵港航班需轉飛其他機場。

高鐵香港段維持正常運作，有乘客因颱風關係提早出發到西九龍站，高峰期一半候車乘客無位坐，只能席地而坐，亦有人坐在樓梯間，靠牆或坐在行李箱上。

此外，黃大仙的彩雲商場，不少附近屋邨居民趁打風不用上班，在午市時段一家大小到酒樓飲茶，繁忙時段一度要排隊等位，有職員形容「打風還忙過平日」。旺角最熱鬧的是小吃店、藥房、戲院及商場食肆，藥房亦人頭湧湧。

香港 熱帶氣旋

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