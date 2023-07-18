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全港唯一24小時無人書店 「偏見書房」熄燈

香港新聞組／香港18日電
全港唯一24小時無人書店「偏見書房」將於18日結業，店鋪雖小五臟俱全。（取材自臉書）
全港唯一24小時無人書店「偏見書房」將於18日結業，店鋪雖小五臟俱全。（取材自臉書）

全港唯一24小時營業、以「無人商店」模式運作的二手書店「偏見書房」，因租約期滿不獲續約於18日結業。書店老闆范立基日前在社交平台公布結業消息，加上正進行「劈價」清貨，每本書由20元（港幣，下同，約2.5美元）勁減至9元，連日引來大批書迷前往位於觀塘工廈的「偏見書房」揀選心頭好，人潮塞滿狹小的書店鋪位。范立基坦言對開店之心未息，期望未來在同區另覓鋪位重開，與書迷再聚。

香港01報導，書店即將結業，前來「偏見書房」「掃貨」的書迷人流絡繹不絕，在只有約100平方呎的狹小書店空間，擠滿近30人在忘形「尋寶」。現場所見，店內藏書量估計超過6000本，書籍種類包羅萬有，由文學小說、詩集、翻譯文學、政治、社會科學等，以至流行通俗的愛情小說、老少咸宜的漫畫繪本、還有大堆舊雜誌，不僅擺滿了店內的書架，還占滿書架旁邊的地上或櫃面，堆積如山，幾乎所有空間都變成書庫。

為了盡快清貨，店內正進行劈價促銷，原價每本20元，現時全場均一價以每本9元出售。場內人流眾多，各自專注翻開書頁「打書釘」尋找心頭好，更有不少書迷走到店外走廊，蹲下來翻開書頁，慢慢細意品嚐；也有收穫甚豐的書迷，雙手捧着多本書籍環抱入懷。面對書迷熱烈尋寶盛況，范立基露出滿足的笑臉。

范立基說，從大學時期開始愛上閱讀，六年前開書店時，店名靈感是來自張愛玲寫的《張看》，張愛玲經常以相關語命名書籍，故他仿其道而行，賦予「偏見書房」兩大意義，說：「一方面是一般理解的那種偏見，一方面也可以解釋為偏偏在這裡見到一本書，偏見雖然一般比較負面，但有時比較獨特的見解也算一種偏見。」

全港唯一24小時無人書店「偏見書房」，將於7月18日結業，店舖雖然身於大廈內約1...
全港唯一24小時無人書店「偏見書房」，將於7月18日結業，店舖雖然身於大廈內約100平方呎的細小空間，麻雀雖小，五臟俱全。（取材自臉書）

范立基表示，「偏見書房」的前身是他位於葵興的藏書倉庫，2017年開始以開放形式與知音人分享二手書籍和出售，後來因業主加租，轉以網店形式經營。至2020年在葵芳及旺角T·O·P商場設立pop-up store，主張自由定價而聞名；翌年再搬到觀塘現址再會書迷，范立基更改以24小時營業、首創「無人當值」模式營運，成為不少「夜貓」書迷打書釘的「尋寶地」。

他憶述，當時生意不錯，一日賣出70至100本書，但試行期間亦曾惹出不少風波，曾試過有顧客提出以100元購買13本英文書，被拒後不滿離開，店員遭受不禮貌對待。他指出，事發後他才得知原來從法律層面上，每個人可能對自由定價的定義不同，但實際上店方是有權拒絕顧客對商品的出價。

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