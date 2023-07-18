我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

國藥港用 議員倡優化註冊制度 讓港人享受平價醫藥

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港立法會考察團昨日在福建廈門展開第三日行程，考察廈門海滄生物醫藥港，依次參觀了醫藥產業園區及醫療科技企業。立法會主席梁君彥考察後表示，感受到生物醫藥產業在協同效應下的高質量發展，亦了解到廈門當局在政策、融資、專家顧問、技術平台等方面支援企業。

大公報報導，有議員受訪表示，建議港府設立與內地長遠合作制度安排，優化香港藥物註冊制度，逐步實現「國藥港用」，並借助香港「超級聯繫人」角色助力「國藥」走向國際。

議員、香港註冊中醫師陳永光指出，內地醫學尤其是生命醫學發展迅猛，「國藥港用」不僅可助香港市民享受較為平價醫藥，亦可借助香港優勢並透過閩港合作推向全球。 

在廈門某醫療科技企業參觀時，陳永光表示，目之所及的外科手術材料已達國際領先水平。「比如骨傷科手術所需的植入材料，以前內地民眾都選擇進口材料，甚至到海外手術，但現在內地的骨科植入材料已經比國外好。」

「我們很希望，也一直在向港府建議，新藥註冊標準香港與內地統一化。」航運交通界議員易志明表示，因目前香港與內地標準不同，導致內地新研發的創新藥難以及時惠及香港病患。

中國內地直至2022年11月1日才獲加入參考名單，但無助加快藥物在港註冊。有分析指，持有內地發出之註冊證明，仍必須持有至少一個原先32個參考國家（以歐美為主）當局所發出之註冊證明。不少內地研發的創新藥物，在國外申請註冊上市時仍面臨對科學以外的障礙，相應延遲藥物赴港註冊時間。

議員呼籲對香港藥物註冊制度予以優化，以早日惠及港人。

陳永光亦指出，以中藥為例，「國藥港用」其實早已普遍，如疫情期間內地贈港的諸多中藥，事實證明確有療效。除需要關注內地新藥在香港註冊應用外，最重要的是如何發揮香港「超級聯繫人」角色，把國藥推向全世界。

香港 國藥 醫學

上一則

曾入「中年好聲音」百強 港男被控猥褻少年學員

下一則

叫車像「開盲盒」 浙江下架8個網約車平台 多地也加強整治

延伸閱讀

孫儷遊香港吃茶餐廳 疑探姨奶奶胡慧中

孫儷遊香港吃茶餐廳 疑探姨奶奶胡慧中
旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議

旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議
思鄉香港餐

思鄉香港餐
紐約香港協會 辦35周年慶典

紐約香港協會 辦35周年慶典

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截