國藥港用 議員倡優化註冊制度 讓港人享受平價醫藥

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會考察團昨日在福建廈門展開第三日行程，考察廈門海滄生物醫藥港，依次參觀了醫藥產業園區及醫療科技企業。立法會主席梁君彥考察後表示，感受到生物醫藥產業在協同效應下的高質量發展，亦了解到廈門當局在政策、融資、專家顧問、技術平台等方面支援企業。

大公報報導，有議員受訪表示，建議港府設立與內地長遠合作制度安排，優化香港藥物註冊制度，逐步實現「國藥 港用」，並借助香港「超級聯繫人」角色助力「國藥」走向國際。

議員、香港註冊中醫師陳永光指出，內地醫學 尤其是生命醫學發展迅猛，「國藥港用」不僅可助香港市民享受較為平價醫藥，亦可借助香港優勢並透過閩港合作推向全球。

在廈門某醫療科技企業參觀時，陳永光表示，目之所及的外科手術材料已達國際領先水平。「比如骨傷科手術所需的植入材料，以前內地民眾都選擇進口材料，甚至到海外手術，但現在內地的骨科植入材料已經比國外好。」

「我們很希望，也一直在向港府建議，新藥註冊標準香港與內地統一化。」航運交通界議員易志明表示，因目前香港與內地標準不同，導致內地新研發的創新藥難以及時惠及香港病患。

中國內地直至2022年11月1日才獲加入參考名單，但無助加快藥物在港註冊。有分析指，持有內地發出之註冊證明，仍必須持有至少一個原先32個參考國家（以歐美為主）當局所發出之註冊證明。不少內地研發的創新藥物，在國外申請註冊上市時仍面臨對科學以外的障礙，相應延遲藥物赴港註冊時間。

議員呼籲對香港藥物註冊制度予以優化，以早日惠及港人。

陳永光亦指出，以中藥為例，「國藥港用」其實早已普遍，如疫情期間內地贈港的諸多中藥，事實證明確有療效。除需要關注內地新藥在香港註冊應用外，最重要的是如何發揮香港「超級聯繫人」角色，把國藥推向全世界。