曾入「中年好聲音」百強 港男被控猥褻少年學員

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警方14日接獲一名社工報案，指一名15歲少年於5月至7月期間，在長沙灣區 懷疑被一名男子非禮。西九龍總區重案組人員深入調查後，16日凌晨於羅湖口岸拘捕一名37歲姓林涉案男子，他同日被控一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，案件18日在九龍城裁判法院提堂。據悉，被捕人為香港歌唱導師，曾參加「中年好聲音」比賽並打入100強。

綜合明報、香港01報導，少年5月透過網路搜尋，聘請林一對一教導唱歌。其中一次授課，林被指叫少年在瑜伽席上拉筋，其間撫摸其下體，少年受驚將他推開；其後林被指再兩次以同樣藉口，趁少年拉筋時多次撫摸其下體，更曾脫去少年的短褲，觸摸其下體數分鐘，少年抗拒將他推開。少年其後向音樂老師講述經歷，由學校社工協助報案。事後林曾離港，16日在羅湖口岸入境時被捕。

警方懷疑姓林的男子以做瑜伽為藉口非禮15歲男童，據悉案件初步發現不止一位受害人。

消息指，林姓男子為歌唱導師，曾參與「中年好聲音」入圍 百強，亦參與內地歌唱比賽「中國好聲音」深圳賽區，指自己由5萬人中突圍而出打入48強決賽。

他在網頁聲稱從事音樂及演藝工作逾20年，涵蓋節目主持、歌唱比賽評判及歌曲監製等，亦曾參與多場公開歌唱比賽，奪得百多個獎項，過往曾出演音樂電視節目，並曾與逾百名藝人合作及同台演出，包括容祖兒、蘇永康、楊丞琳、炎亞綸等。

翻查資料，林曾接受電視台訪問，透露自小經濟環境差，少年時更曾被父親以刀施襲。他過往曾參與演唱內地抗疫歌曲「我們都要好好的」。