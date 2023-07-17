港議員訪福州古建築群三坊七巷 倡拓香港古蹟遊

香港立法會考察團16日到訪福州市主城區的三坊七巷歷史文化街區，有議員認為內地文化保育值得香港借鑑。（中通社）

香港 立法會代表團昨日在福州繼續第二日行程。一行人昨晨參觀考察位於福州市內的古建築群三坊七巷，他們分兩路乘坐電動車在區內參觀，並聽取講解。

文匯報報導，有議員表示，三坊七巷的保育和開發令他們很受啟發，認為香港的古蹟 保育工作做得不錯，但不能只停留在保育層面，建議政府發展古蹟遊，讓香港處處是景點，並配合年輕一代旅遊打卡的個人遊模式，打造特色景點。

昨日上午考察三坊七巷期間，代表團分成兩組，分別由立法會主席梁君彥、立法會議員李慧琼帶隊。三坊七巷是國家5A級旅遊景區，亦是「中國十大歷史文化名街」，有超過1100年歷史，面積有約40公頃，古老的坊巷格局至今基本保留完整，是「中國城市里坊制度活化石」。三坊七巷亦是福州傳統的社會高層人士聚居區，包括清朝禁鴉片欽差大臣林則徐、晚清思想家嚴復、清末兩江總督兼南洋通商大臣沈葆楨等名人故居所在地，現時大部分古宅已經改建成展館和商店等。

立法會主席梁君彥在社交平台表示，三坊七巷的保育理念值得推崇，主張「修舊如舊」、定格「舊歲月」、煥發「新活力」。考察期間，見到不少年輕遊客都來打卡，可見這裡的保育和活化工作都做得相當成功。

全國人大常委會委員、民建聯主席李慧琼表示，參觀三坊七巷後，認為福州市可成為愛國主義教育的重要基地，在福建可了解嚴復、林則徐等歷史，加上福建距離台灣很近，認為兩地可以加強交流，回港後她將與教育局 推動有關建議。

香港立法會考察團16日到訪福州市主城區的三坊七巷歷史文化街區，有議員認為內地文化保育值得香港借鑑。（中通社）

民建聯立法會議員郭玲麗表示，在三坊七巷是標誌性的歷史文化街區 ，從中能了解和參觀到明清歷史、海防歷史、中國名人故居、中國傳統文化及非遺文化等，從教育角度看，值得教育局考慮作為高中考察路線之一，可在一地有系統學習，以提升學生對國家的認識，推動香港愛國教育。

此外，代表團昨日中午與福建省人民代表大會代表、中國人民政治協商會議福建省委員會委員舉行座談，就共同關注的事宜交換意見。昨晚，代表團與福建省委常委、福州市委書記林寶金及福州市人民政府的領導會面。多名議員在會面中，就數字經濟、貿易物流、文化旅遊等不同領域發表意見，探討如何加深港閩的合作和聯繫。

代表團今日前往廈門繼續職務考察。