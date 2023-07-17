我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

港議員訪福州古建築群三坊七巷 倡拓香港古蹟遊

香港新聞組／香港17日電
香港立法會考察團16日到訪福州市主城區的三坊七巷歷史文化街區，有議員認為內地文化保育值得香港借鑑。（中通社）
香港立法會考察團16日到訪福州市主城區的三坊七巷歷史文化街區，有議員認為內地文化保育值得香港借鑑。（中通社）

香港立法會代表團昨日在福州繼續第二日行程。一行人昨晨參觀考察位於福州市內的古建築群三坊七巷，他們分兩路乘坐電動車在區內參觀，並聽取講解。

文匯報報導，有議員表示，三坊七巷的保育和開發令他們很受啟發，認為香港的古蹟保育工作做得不錯，但不能只停留在保育層面，建議政府發展古蹟遊，讓香港處處是景點，並配合年輕一代旅遊打卡的個人遊模式，打造特色景點。

昨日上午考察三坊七巷期間，代表團分成兩組，分別由立法會主席梁君彥、立法會議員李慧琼帶隊。三坊七巷是國家5A級旅遊景區，亦是「中國十大歷史文化名街」，有超過1100年歷史，面積有約40公頃，古老的坊巷格局至今基本保留完整，是「中國城市里坊制度活化石」。三坊七巷亦是福州傳統的社會高層人士聚居區，包括清朝禁鴉片欽差大臣林則徐、晚清思想家嚴復、清末兩江總督兼南洋通商大臣沈葆楨等名人故居所在地，現時大部分古宅已經改建成展館和商店等。

立法會主席梁君彥在社交平台表示，三坊七巷的保育理念值得推崇，主張「修舊如舊」、定格「舊歲月」、煥發「新活力」。考察期間，見到不少年輕遊客都來打卡，可見這裡的保育和活化工作都做得相當成功。

全國人大常委會委員、民建聯主席李慧琼表示，參觀三坊七巷後，認為福州市可成為愛國主義教育的重要基地，在福建可了解嚴復、林則徐等歷史，加上福建距離台灣很近，認為兩地可以加強交流，回港後她將與教育局推動有關建議。

香港立法會考察團16日到訪福州市主城區的三坊七巷歷史文化街區，有議員認為內地文化...
香港立法會考察團16日到訪福州市主城區的三坊七巷歷史文化街區，有議員認為內地文化保育值得香港借鑑。（中通社）

民建聯立法會議員郭玲麗表示，在三坊七巷是標誌性的歷史文化街區 ，從中能了解和參觀到明清歷史、海防歷史、中國名人故居、中國傳統文化及非遺文化等，從教育角度看，值得教育局考慮作為高中考察路線之一，可在一地有系統學習，以提升學生對國家的認識，推動香港愛國教育。

此外，代表團昨日中午與福建省人民代表大會代表、中國人民政治協商會議福建省委員會委員舉行座談，就共同關注的事宜交換意見。昨晚，代表團與福建省委常委、福州市委書記林寶金及福州市人民政府的領導會面。多名議員在會面中，就數字經濟、貿易物流、文化旅遊等不同領域發表意見，探討如何加深港閩的合作和聯繫。

代表團今日前往廈門繼續職務考察。

教育局 香港 古蹟

上一則

英媒：中攬前英相任金融要職 增加可信度

下一則

穿秦嶺輸水 長江、黃河在關中握手了

延伸閱讀

陳奕迅小巨蛋演唱會暴走？嗆周杰倫、恨張學友

陳奕迅小巨蛋演唱會暴走？嗆周杰倫、恨張學友
人物／李玟歌手路 從漁人碼頭開始

人物／李玟歌手路 從漁人碼頭開始
香港著名歌手陳奕迅9/20舊金山Chase Center 為歌迷獻唱

香港著名歌手陳奕迅9/20舊金山Chase Center 為歌迷獻唱
旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議

旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重