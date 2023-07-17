香港財爺帶頭用消費券 請市民吃蛋塔

陳茂波（右二）用消費券購買小吃與巿民共享。（取材自陳茂波網誌）

香港 財政司司長陳茂波昨早在發放第二期消費券之際，特意到大埔街市熟吃中心享用早餐，並購買小吃和蔬果，更到廣福里一間餅店用消費券購買蛋塔，請市民享用，前後共花費約1100元（港幣，下同，約140.7美元）。

文匯報報導，他表示，消費券計畫經過3年運作，令電子支付在香港更趨普及，累計個人電子儲值支付帳戶新增逾1300萬個，企業帳戶則新增逾22萬個。

他指出，是次發放消費券，將為零售及餐飲市道注入額外約130億元消費力。而根據金管局數據，今年首季儲值支付工具交易總額達1385億元，按年增長近25%；交易宗數則逾18億宗，即平均每宗交易金額為77元，當中實體銷售點交易額增幅超過36%，反映電子支付在日常生活中已被更廣泛應用。

陳茂波認為，隨著電子支付快速發展，現可說是加速深化企業數字化營運的黃金時機，以助其降低成本、提升效率及增加收入，而這也是初創企業推出創新產品或服務的時機。立法會上周通過總額逾7億元的撥款，正式啟動兩項財政預算 案中提出的措施，包括5億元的數碼轉型支援先導計畫，以餐飲業和零售業為試點，資助中小企業購置現成的基礎數碼方案配套；另一項是2.65億元的智慧生活初創培育計畫，鼓勵和協助初創企業開發更多與衣、吃、住、行各方面的創新方案及服務，以提升市民生活質素。

他表示，科技創新是推動香港經濟發展的重要引擎，也是協助傳統產業和企業升級轉型的提速器和催化劑。他上周到訪北京 時參觀了幾家科創企業，可讓香港企業借鑑，這些內地企業亦不約而同提到香港是國際一流的專業服務和籌融資平台，加上國際資金、人才、機構等資源匯聚並自由流通，令香港成為它們開拓及管理國際業務的最佳選點。