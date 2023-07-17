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香港馬季煞科日投注額20.65億 創回歸後新高

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2022至2023年度馬季昨天在沙田馬場煞科（結束），即使天文台懸掛3號強風信號，而且下著傾盆大雨，但11場賽事排除萬難完成，順利為本季畫上完美句號。精采的賽事吸引本地馬迷外，不少訪港遊客也慕名入場，享受熾熱的緊張氣氛，欣賞賽後的頒獎禮和表演，猶如置身嘉年華。

大公報報導，香港賽馬會公布，本季投注總額為1411億元（港幣，下同，約180.5億美元），較上季微升0.5%，煞科日投注額20.65億元既創回歸後煞科日的新高，也是回歸後單日投注額新高，比去年同賽日上升1.3%；入場人次則超過2.2萬，真的旺丁又旺財。

無懼3號風球和晚上約7時起下著狂風驟雨，本年度最後一個賽馬日在下午4時展開。11場賽事順利在晚上9時30前完成，馬會隨即在「沙圈」進行頒獎禮，結果「金鎗六十」和何澤堯分別當選最受歡迎馬匹和最受歡迎騎師，連同日前已公布的冠軍騎師潘頓和冠軍練馬師蔡約翰，一同在頒獎台上開香檳慶祝，現場氣氛立即熱鬧起來。所有騎師和部分馬主接著進場，向馬迷派發賽馬公仔，不少人贏了橫財和獲得賽馬公仔感到高興。

能夠做到旺丁又旺財，馬會行政總裁應家柏感激各界的支持，他說：「香港能在超過3年的疫情中維持『馬照跑』，全賴強大的韌力及抗逆力。我們能有效把握通關及其他各個機遇，進一步發展及提升香港賽馬，全賴我們無與倫比的『我做得到』精神。我們的馬主、練馬師、騎師、馬會員工及馬迷等持分者能眾志同心，表現了無比決心、努力與支持，實在令人自豪。」

本季88個賽馬日都有如嘉年華，吸引市民遊客進場觀賞是成功的一大原因。

香港 疫情

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