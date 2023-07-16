2019反送中理大衝突案 18人罪成 最重囚4年9個月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 2019年爆發反送中 理大衝突案，19人被捕控罪，昨於區域法院判刑，當中18人判囚3年至4年9個月，另一名最年輕的女被告押後至8月5日判刑。法官表示，衝突後街道滿目瘡痍，應判阻嚇性刑罰。

綜合明報、文匯報報導，香港警方稱至今有125人判監，總刑期超過500年。最後一宗暴動案審訊今年11月開始，屆時離案發日已隔4年。

法官游德康稱，示威者當晚在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道與警方對峙，投擲200多枚汽油彈，警方晚上11時半在暴動範圍截獲各被告，彌敦道發生暴動後滿目瘡痍，暴動者遺下背包、汽油彈和扳手等，可見「人數之多、範圍之廣」；不過除了張振鴻之外，其餘被告身上沒有攻擊性武器，只有生理鹽水和護目鏡等，屬於置身現場以壯大聲勢。

游官提到，呂鋒和黃紫情被搜出急救用品，旨在以醫療協助的方式參與暴動，但沒有證據顯示兩人曾號召暴動，「法庭不以此加重刑罰」。

游官指，各被告的定罪基礎是他們身處暴動現場，在現場壯大暴動者聲勢，鼓動他人破壞社會安寧，遂以監禁4年半作為量刑起點，考慮被告的正面品格和節省法庭時間，部分人獲減刑。另有10名被告案發時未滿21歲，游官考慮他們等候審訊近3年半，若案件更早審結，他們或能受惠於《刑事訴訟 程序條例》第109A條，即少年犯可判處即時監禁之外的選擇，故酌情再減3個月。

警方東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩表示，本案是油麻地暴動案第10宗法庭判刑，涉案的213名被告中，已經有141人被裁定暴動罪成，其中125人被判監，5人被判入教導所。