﻿最熱7月 港籠屋戶叫苦：大暑怎麼捱

香港迎來最熱7月，圖為市民在尖沙咀頂著大陽台過馬路。(中新社)

今年﻿7月初是地球有紀錄以來最熱的一星期，香港 也在7月迎來持續高溫 ，昨日新界測得36度(攝氏，下同，華氏96.8度)，上水運動場錄得高達39至40度，均打破香港氣象站有紀錄以來7月的最高溫紀錄，有籠屋住戶表示，昨日室內焗熱似熔爐，慨嘆：「現在才7月，大暑要怎麼捱？」

大公報報導，香港昨日多區熱辣辣，天文台錄得最高氣溫34.5度，上水、打鼓嶺分別錄得37.7度與37.1度，元朗濕地公園、元朗公園更分別錄得38.3度與38.1度。下沉氣流導致風勢輕微，不利污染物擴散，多區的空氣質素監測站錄得的空氣質素健康指數達至「甚高」水平，令悶焗的感覺加劇，溫度也更高。

高溫之下，勞工 處多次發出黃色工作暑熱警告，戶外工作者辛苦萬分，60多歲的馮女士是清潔工人，她說甚少遇到這麼熱的7月，昨日開工不久即汗流浹背，但仍頂著酷熱逐街清理雜物及垃圾桶。

上水運動場錄得39至40度，有在街上的市民形容「像去了焗爐一樣」；有到游泳池的泳客形容像是「焗桑拿」，覺得泳池的水溫較平常熱。

戶外酷熱，室內也不見得一定舒服。李伯伯住在油麻地一處床位房，單位被分成了多個小木房，木房裡僅能放一張床，李伯伯說「籠屋通風很差，一身汗臭，很不舒服，床濕了會又臭又潮，我趕緊去商場避難」，他說：「這才7月中，等到盛夏，我們這種基層怎麼捱？」

據報導，天文台估計香港今年全年平均溫度偏高，今年很可能打破歷史紀錄。

世界氣象組織表示，過去8年(2015年至2022年)是全球有紀錄以來最暖的8年，氣候變化帶來的極端天氣，持續影響世界各地，香港去年7月是有紀錄以來最熱的月份，月平均氣溫高達30.3度。

天文台台長陳栢緯表示，香港今年全年平均氣溫偏高，很可能擠進最高氣溫紀錄首十位。