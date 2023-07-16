我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

香港房貸放寬成數 首購、豪宅客上車

香港新聞組╱香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

自金管局放寬按揭成數後，新界上車盤(首購)以及港島豪宅盤周末雙雙出擊，泛海國際旗下洪水橋新盤滙都I昨日展開首輪188伙銷售，折實平均呎價1萬3782元(港幣，下同，約1770美元)，入場費為440.92萬元，吸引不少年輕買家入市，約64伙單位被揀選；豪宅盤的黃竹坑站港島南岸項目海盈山首輪108伙銷售，折實平均呎價2萬8167元，售出約48伙，有大手客斥一口氣購入2伙。

文匯報報導，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，洪水橋滙都I開價吸引，當中八成至九成是90後及00後買家。至於二手方面，由於持續受新盤推售影響，本月成交料約2800至2900宗水平，樓價則回落0.5%至1%。他相信，隨著第四季美國升息情況明朗化，樓價將價量齊彈，維持本年樓價升10%的預測。

此外，嘉里、信置、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山昨展開首輪銷售，涉及108伙，單日售出約48伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，月初金管局放寬按揭成數，海盈山屬首個最受惠的一手項目，從現場所見，該盤客戶眾多，料一半屬投資客。

另據明報報導，近月樓市持續淡靜，居屋買賣明顯回落。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年6月二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄431宗，按月跌約24.3%，屬半年新低數字。

洪水 投資 房地產

上一則

河南商丘設「企業寧靜日」 每月前20天禁入企業執法 惹群嘲

下一則

河南2女吃涼皮中毒 傳死傷惹恐慌

延伸閱讀

旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議

旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議
孫儷大熱天包緊緊 網友吐槽：養生過度變老態

孫儷大熱天包緊緊 網友吐槽：養生過度變老態
與Bruce多張合照 香港性感女神被爆捲李玟婚姻急喊冤

與Bruce多張合照 香港性感女神被爆捲李玟婚姻急喊冤
思鄉香港餐

思鄉香港餐

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴