香港房貸放寬成數 首購、豪宅客上車

香港示意圖。(圖：shutterstock)

自金管局放寬按揭成數後，新界上車盤(首購)以及港島豪宅盤周末雙雙出擊，泛海國際旗下洪水 橋新盤滙都I昨日展開首輪188伙銷售，折實平均呎價1萬3782元(港幣，下同，約1770美元)，入場費為440.92萬元，吸引不少年輕買家入市，約64伙單位被揀選；豪宅盤的黃竹坑站港島南岸項目海盈山首輪108伙銷售，折實平均呎價2萬8167元，售出約48伙，有大手客斥一口氣購入2伙。

文匯報報導，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，洪水橋滙都I開價吸引，當中八成至九成是90後及00後買家。至於二手方面，由於持續受新盤推售影響，本月成交料約2800至2900宗水平，樓價則回落0.5%至1%。他相信，隨著第四季美國升息情況明朗化，樓價將價量齊彈，維持本年樓價升10%的預測。

此外，嘉里、信置、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山昨展開首輪銷售，涉及108伙，單日售出約48伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，月初金管局放寬按揭成數，海盈山屬首個最受惠的一手項目，從現場所見，該盤客戶眾多，料一半屬投資 客。

另據明報報導，近月樓市持續淡靜，居屋買賣明顯回落。據美聯物業房地產 數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年6月二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄431宗，按月跌約24.3%，屬半年新低數字。