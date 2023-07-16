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港府首辦過渡屋開放日 看樓團1200人擠爆

香港新聞組╱香港16日電
房屋局15日首次舉辦過渡屋開放日，現場人潮洶湧，反應熱烈，有市民現場即遞交入住申請。(取材自臉書)
房屋局15日首次舉辦過渡屋開放日，現場人潮洶湧，反應熱烈，有市民現場即遞交入住申請。(取材自臉書)

香港約有10萬人居住在窄小的劏房，為幫助港人改善住屋環境，房屋局首次舉辦過渡性房屋開放日，酷熱天氣下仍吸引逾1200人次排隊，12個營運機構設攤位接受現場遞表申請入住，並安排專車接送「看樓團」往元朗、赤柱三個過渡房屋實地了解。

大公報報導，開放日現場人潮洶湧，有營運機構當天即收到近400宗申請，由於反應熱烈，房屋局局長何永賢預計，暑假將再辦開放日。有劏房居民坦言以前既不了解過渡房屋項目，更不知如何申請，大讚開放日的一站式安排方便。

報導指出，昨日的過渡性房屋開放日大受市民歡迎，未等活動開始，一早已有大批市民在門口排隊等候，並現場遞交申請入住表。活動亦提供專車往返元朗「同心村」、「博愛江夏圍村」，以及赤柱的「尚晉坊」過渡性房屋項目，市民可實地參觀，感受居住環境、社區設施等。昨日共多達1200人次入場，以及逾250人乘坐專車參觀項目。

房屋局長何永賢表示，目前過渡性房屋的入住率十分理想，因一些項目已開始流轉，市區項目的入住率達到106%左右、新界項目入住率也平均達到86%，同心村和江夏圍村入住率分別逾八成半和八成。

60歲的馬女士一連參觀了博愛江夏圍村、恒莆新苑及赤柱尚晉坊，她現在與丈夫一起住在油麻地一間沒有窗戶的劏房，她形容「日日見到蟑螂，碗筷都只能放在地上」，且因自身患有血管瘤，平時不能斷藥，惡劣的環境更令她時常想嘔，「公屋也等了十多年，生活實在辛苦，最希望能申請到市區的過渡屋」。

居住觀塘劏房5年的劉女士說，正考慮租金介乎3000至4000元的觀塘項目，希望可和女兒住好些。前來參觀的鄧女士說，現和兒子寄居朋友家的一個房間，兒子書本放不下，環境擠迫影響情緒，她已輪候公屋3年，盼過渡房屋能幫助改善居住環境。

新界社團聯會社會服務基金項目主任梁淑華表示，昨日填表有意申請恒莆新苑項目的市民約三、四百人，反應踴躍，她認為此次活動很有成效，所有營運機構集中擺設攤位，現場介紹各自優勢和申請流程，更有助位於新界的項目吸引到目標對象來申請。

房屋局15日首次舉辦過渡屋開放日，現場人潮洶湧，反應熱烈，有市民現場即遞交入住申...
房屋局15日首次舉辦過渡屋開放日，現場人潮洶湧，反應熱烈，有市民現場即遞交入住申請。(中新社)

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