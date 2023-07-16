我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

英國簽證、健保雙漲 BNO移英者負擔大增

香港新聞組╱香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國宣布將大幅上調移民簽證申請費，及移民保健附加費用（IHS），其中包括英國國民（海外）簽證（BNO）申請費預計將增加至少20%，IHS更會飆升66%。

文匯報引述英國媒體報導，當局計畫將工作與旅遊簽證申請費增加15%，其他簽證包括學生簽證、居留簽證、入籍申請和永久居留（ILR）等都要加價至少20%。以現時的BNO簽證為例，申請兩年半期限和5年期限分別需要180元（英鎊，下同，約1841港元，239美元）和250元，漲價後將分別升至216元和300元。

至於2015年新設的IHS，近年已是漲價重災區。IHS推出時每年收費200元，僅3年後就翻倍至400元，到2020年12月再次上漲，每名成人每年需繳付624元，兒童和學生也需要每年470元。今次漲價後成人一年料需繳納1035元，學生和兒童則要每年776元。

英國內政部通常要求申請人在申請BNO簽證時，一次過繳交5年或兩年半的IHS費用，意味今次漲價不單會影響新的BNO簽證申請人，還包括兩年半簽證期限到期後辦理續期的申請人。以兩名成人和一名兒童的三口之家為例，若按新規申請5年BNO簽證並繳納IHS，總費用將由8590元驟增至1萬4230元。

除BNO簽證外，持該簽證人士在英居留5年申請永久居留時，也要繳納更昂貴的ILR，預計會從現時的2404元，增至至少2880元。

英國政府暫未敲定新收費實施的時間，以及最終確定的收費金額，預計這些費用將依照簽證類型、時間長度、工作行業和入境限制再作調整。

學生簽證 移民 內政部

上一則

衝夜店、知名餐廳啖海鮮…馬雲這次在塞拉耶佛被拍到

下一則

2019反送中理大衝突案 18人罪成 最重囚4年9個月

延伸閱讀

旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議

旅英港人遭通緝 英國外交部向中國大使提抗議
哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？

哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？
某天睡醒口音突然改變 英國女子患怪病上網求救

某天睡醒口音突然改變 英國女子患怪病上網求救
英國將大幅提高移民收費 BNO簽證費料增至少20%

英國將大幅提高移民收費 BNO簽證費料增至少20%

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴