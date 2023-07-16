英國簽證、健保雙漲 BNO移英者負擔大增

香港示意圖。(圖：shutterstock)

英國宣布將大幅上調移民 簽證申請費，及移民保健附加費用（IHS），其中包括英國國民（海外）簽證（BNO）申請費預計將增加至少20%，IHS更會飆升66%。

文匯報引述英國媒體報導，當局計畫將工作與旅遊簽證申請費增加15%，其他簽證包括學生簽證 、居留簽證、入籍申請和永久居留（ILR）等都要加價至少20%。以現時的BNO簽證為例，申請兩年半期限和5年期限分別需要180元（英鎊，下同，約1841港元，239美元）和250元，漲價後將分別升至216元和300元。

至於2015年新設的IHS，近年已是漲價重災區。IHS推出時每年收費200元，僅3年後就翻倍至400元，到2020年12月再次上漲，每名成人每年需繳付624元，兒童和學生也需要每年470元。今次漲價後成人一年料需繳納1035元，學生和兒童則要每年776元。

英國內政部 通常要求申請人在申請BNO簽證時，一次過繳交5年或兩年半的IHS費用，意味今次漲價不單會影響新的BNO簽證申請人，還包括兩年半簽證期限到期後辦理續期的申請人。以兩名成人和一名兒童的三口之家為例，若按新規申請5年BNO簽證並繳納IHS，總費用將由8590元驟增至1萬4230元。

除BNO簽證外，持該簽證人士在英居留5年申請永久居留時，也要繳納更昂貴的ILR，預計會從現時的2404元，增至至少2880元。

英國政府暫未敲定新收費實施的時間，以及最終確定的收費金額，預計這些費用將依照簽證類型、時間長度、工作行業和入境限制再作調整。