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英國將大幅提高移民收費 BNO簽證費料增至少20%

香港新聞組／香港15日電
英國政府2021年實施「英國國民（海外）護照」（BNO）移民方案。（路透）
英國政府2021年實施「英國國民（海外）護照」（BNO）移民方案。（路透）

英國政府為了替教師、警員等公共部門員工加薪5%至7%，首相蘇納克（Rishi Sunak）7月13日向傳媒講述「錢從何來」，就是會大幅增加各類移民費用。與香港人相關的是，預計包括BNO簽證（BNO Visa）在內的居留簽證及申請永久居留費（ILR）均加價至少20%，健康稅（IHS）更飆升65%。

香港01報導，蘇納克13日在唐寧街向傳媒表示，「如果我們要優先考慮向公共部門員工加薪，那麼這筆錢須來自其他地方，因為我不準備向人民加稅，我也不認為借貸更多錢是負責任或正確的做法。因這只會讓通脹更嚴重。」

他稱，英方會做兩件事以應付這筆錢，首先就是將提高向移民收取的申請簽證費用，以及移民的健康附加費（即「健康稅」IHS），「所有這些費用都將上漲，以帶來超過10億英鎊，所以申請簽證費用將全面明顯增加，IHS費用也會類似是這樣。」英國首相蘇納克2023年7月13日在唐寧街出席記者會（Reuters）

根據英媒所指，英方計劃把工作與旅遊簽證費用增加15%，其他簽證包括學生簽證、居留簽證（settlement）等至少加價20%。此意味BNO簽證（BNO Visa）費用可能上升至少20%，這費用目前為250鎊（5年期簽證）與180鎊（2.5年期簽證），在申請時繳交，若然加價起碼兩成，料升到至少300鎊（5年期簽證）與216鎊（2.5年期簽證），未來的BNO簽證新申請人會受影響。

申請永久居留費用（Indefinite leave to remain，簡稱ILR）也準備提高至少20%，從現時的2,404英鎊加到至少2,880英鎊。對BNO簽證申請人來說，此為在居留達5年後、申請永居時要繳交的費用。

英方目前未講述何時正式加價及最終確定的新收費金額。

學生簽證 移民 香港

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