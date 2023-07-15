遊艇招客1人64美元 鯨蹤再現西貢 港漁署：勿出海追賞

香港示意圖。(圖：shutterstock)

西貢牛尾海、糧船灣海及南風灣一帶，13日驚現一條鯨魚在水中暢泳，不時打開巨大的鯨口，場面十分罕見，警方14日亦在糧船灣再見到鯨魚。有市民出海欲一睹鯨魚風采，水警、海事處及漁護署的船在西貢海域巡邏，呼籲與鯨魚保持距離。海洋公園總館長形容前日出現的鯨魚正在「自由舒暢地游水」，牠既然在港能覓食，代表牠能接受香港 的水質。

綜合香港01、大公報、明報報導，不少市民昨日到鯨魚曾經出沒的西貢牛尾海，希望一睹鯨魚真身，在香港能看鯨魚實屬機會難得，但漁護署呼籲市民切勿乘船出海追尋鯨魚，以減少可能構成的人為滋擾，如發現鯨魚，必須與鯨魚保持適當距離，減低與鯨魚意外碰撞的機會。

漁護署說，14日上午到糧船灣海一帶巡視，沒發現鯨魚，但在下午大約4時30分，知悉警方在糧船灣海發現一條鯨魚。

白沙灣遊艇會13日於西貢海面發現鯨魚蹤影，錄下視頻發布到社交群組。該會的教練說，當時與鯨魚距離只有五米，感到十分激動，「牠在進食，一時潛入水，一時又再游上來，好像打開嘴巴、成一個大『L』形，持續5至15秒。」

14日不少市民租船出海，社交媒體也疑似出現有遊艇戶想以「出海看鯨」為賣點吸引客人，每位開價500元（港幣，下同，約64美元）。

也有船家表示，租快艇 出海的價錢並沒有因為鯨魚而加價，但14日未有人查詢出海觀鯨；如租快艇觀鯨費用為3000至4000包一架船，出海約兩小時。

有船家指14日上半日未有人特意查詢出海觀鯨，她指當天向她查詢的市民都是出海釣墨魚或觀光 為主。另一位船家馬小姐指，船長說他的朋友14日早仍見到鯨魚。她表示，出海要最少10個人才開船，「200蚊（元）一個人，一個鐘頭內回來，讓客人出海拍照。」她亦指並不多人特意出海看鯨魚，「因為大家都以為鯨魚走掉了。」

香港海洋公園總館長黃永康說，今次現身香港海域的鯨魚，估計是「布氏鯨」，身長7米左右，未成年。布氏鯨對上一次出現香港是在前年，香港海域也是牠們出沒地方。