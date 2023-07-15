我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

訪港旅客上半年1300萬 內地客近8成 旅行團未復甦

香港新聞組／香港15日電
香港今年上半年訪港旅客約1300萬人次，內地旅客占78.5%；圖為旅客於尖沙咀星光大道。（中新社）
香港今年上半年訪港旅客約1300萬人次，內地旅客占78.5%；圖為旅客於尖沙咀星光大道。（中新社）

香港恢復與內地全面通關逾5個月，觀光業正在穩定復甦，旅發局昨公布，6月訪港旅客約有275萬人次，累計上半年訪港旅客總數有近1300萬、日均旅客量約7.1萬人次，內地占78.5%，是主要客源。

明報報導，旅議會總幹事楊淑芬昨形容，訪港旅客數字增長速度與預期相若，惟航運未恢復，影響組團成本，入境旅行團業務未跟隨訪港旅客數增長而同步復甦。楊對下半年訪港旅客增長有信心，料十一國慶假期是下一個旅客訪港高峰，屆時運力等逐步提升，旅客數字將更勝五一長假期。

據報導，旅發局昨公布初步數字，今年上半年訪港旅客人數最高是4月的289.2萬人次，5及6月稍回落，仍高於3月時的245.3萬。至於非內地訪港旅客，上月有59.2萬人次，為今年人數最高月份。

報導引述楊淑芬表示，香港上半年旅港旅客數字與預期「差不多」，來自內地的訪港旅客人次占總數約八成，亦與以往旅客分布情况相若，不過旅客增長未能直接帶動入境旅行團業務復甦。

香港尖沙咀海港城擺放出慶祝迪士尼100年的裝置小景，市民搶拍合照。（中新社）
香港尖沙咀海港城擺放出慶祝迪士尼100年的裝置小景，市民搶拍合照。（中新社）

報導稱，楊解釋，內地旅客訪港數字現相當疫情前約六成，但旅行團數量僅及新冠疫情前三分之一，反映有更多內地旅客選擇自由行。楊表示，旅客旅行模式轉變為其中一個原因，另一因素是現時來往香港有不少直航航班未恢復、機位減少，價錢貴了，酒店價格亦升，旅行團價格與自由行差距減少，旅行團的吸引力下降。

報導指出，她解釋，香港下半年有不少盛事舉行，相信有助帶動旅客訪港；惟因活動以年輕人為主，相信有較多旅客會選擇自由行，團體旅遊未容樂觀。

旅發局表示，會繼續加強在各個客源市場的宣傳推廣，深化「你好，香港」的宣傳工作，並透過舉辦不同大型盛事，包括「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，吸引旅客訪港，提升及豐富旅客在港的旅遊體驗。

香港 疫情 觀光

上一則

香港「鯨」喜 遊客復甦離高峰期還早 接待能力大不如前

下一則

發文稱李玟是「洋奴」 作者被肉搜疑北大博士生

延伸閱讀

香港性感女神被爆是「李玟老公小三」 火速發文反駁

香港性感女神被爆是「李玟老公小三」 火速發文反駁
好康報你知／香港好運來（HK Good Fortune）

好康報你知／香港好運來（HK Good Fortune）
紐約香港協會 辦35周年慶典

紐約香港協會 辦35周年慶典
髮際線不保？ 林峯商演造型翻車 網直呼：像油膩大叔

髮際線不保？ 林峯商演造型翻車 網直呼：像油膩大叔

熱門新聞

網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
女子被壓制在地。（視頻截圖）

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

2023-07-09 08:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪