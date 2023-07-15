訪港旅客上半年1300萬 內地客近8成 旅行團未復甦

香港今年上半年訪港旅客約1300萬人次，內地旅客占78.5%；圖為旅客於尖沙咀星光大道。（中新社）

香港 恢復與內地全面通關逾5個月，觀光 業正在穩定復甦，旅發局昨公布，6月訪港旅客約有275萬人次，累計上半年訪港旅客總數有近1300萬、日均旅客量約7.1萬人次，內地占78.5%，是主要客源。

明報報導，旅議會總幹事楊淑芬昨形容，訪港旅客數字增長速度與預期相若，惟航運未恢復，影響組團成本，入境旅行團業務未跟隨訪港旅客數增長而同步復甦。楊對下半年訪港旅客增長有信心，料十一國慶假期是下一個旅客訪港高峰，屆時運力等逐步提升，旅客數字將更勝五一長假期。

據報導，旅發局昨公布初步數字，今年上半年訪港旅客人數最高是4月的289.2萬人次，5及6月稍回落，仍高於3月時的245.3萬。至於非內地訪港旅客，上月有59.2萬人次，為今年人數最高月份。

報導引述楊淑芬表示，香港上半年旅港旅客數字與預期「差不多」，來自內地的訪港旅客人次占總數約八成，亦與以往旅客分布情况相若，不過旅客增長未能直接帶動入境旅行團業務復甦。

香港尖沙咀海港城擺放出慶祝迪士尼100年的裝置小景，市民搶拍合照。（中新社）

報導稱，楊解釋，內地旅客訪港數字現相當疫情 前約六成，但旅行團數量僅及新冠疫情前三分之一，反映有更多內地旅客選擇自由行。楊表示，旅客旅行模式轉變為其中一個原因，另一因素是現時來往香港有不少直航航班未恢復、機位減少，價錢貴了，酒店價格亦升，旅行團價格與自由行差距減少，旅行團的吸引力下降。

報導指出，她解釋，香港下半年有不少盛事舉行，相信有助帶動旅客訪港；惟因活動以年輕人為主，相信有較多旅客會選擇自由行，團體旅遊未容樂觀。

旅發局表示，會繼續加強在各個客源市場的宣傳推廣，深化「你好，香港」的宣傳工作，並透過舉辦不同大型盛事，包括「香港單車節」、「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，吸引旅客訪港，提升及豐富旅客在港的旅遊體驗。