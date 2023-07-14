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疑援羅冠聰 前眾志常委林淳軒住所被搜

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

前「眾志」5名成員日前先後被警方國安處拘捕，被指涉嫌以「懲罰Mee」網購平台資金，支援竄逃海外的羅冠聰危害國安；國安處昨日早上到前「眾志」常委林淳軒住所搜查。

大公報報導，昨日清晨6時許，警方國安處人員到林淳軒位於西營盤的寓所搜查，在調查數小時後將他帶走問話，問他有否向羅冠聰提供經濟援助，以及他是否羅冠聰在港的代理人，在向林淳軒錄取口供後，國安處未採取拘捕行動。

據報導，現年30歲的林淳軒在2011年加入「學民思潮」，是黃之鋒左右手，積極參與反國教活動。2014年「佔中」期間，參與前線工作。同年9月林與黃之鋒等人衝入政府總部東翼前地，並涉嫌襲擊一名男保安後被警方拘捕，其後林淳軒、黃之鋒等學民思潮與學聯策畫包圍政總，漠視法紀，林被警方預約拘捕，被控兩項煽動他人參與未經批准集結，以及未經批准參與非法集結罪。

2016年「學民思潮」解散，林淳軒與黃之鋒、周庭、林朗彥等「學民」成員另立「香港眾志」，林擔任常委。2017年林淳軒退出「眾志」。在黑暴期間，林淳軒在網媒《立場新聞》撰寫煽暴文章。

另外，2019年11月理大外圍暴動案，警方在油尖旺一帶拘捕213人及落案起訴暴動罪，其中14名被告包括前「學民思潮」發言人黃子悅等昨日在區域法院被裁定暴動罪成，判監36至52個月，另外一名案發時16歲被告被判入教導所。

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