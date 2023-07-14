香港劏房戶無屋住 長者住屋15%空置

目前房屋委員會為高齡人士提供的租住公屋主要有兩類，分別為長者住屋及小型獨立單位。（取材自港府房屋署）

香港 劏房戶無屋可住，但房屋署在1980年起推出的「長者住屋」卻出現無人住的情況。申訴專員公署建議房委會，回收後改建成一般公屋單位。

綜合大公、文匯報報導，「長者住屋」是為年滿60歲或以上的長者提供院舍式公共租住房屋。申訴專員公署昨公布有關「長者住屋」和「改建一人單位」的主動調查報告，顯示一型設計的相關單位約有六成分間房間空置，而二型和三型設計的「長者住屋」空置率亦高達15%，每年均有逾千名公屋申請者拒絕編配入住，遠超公屋1.3%整體空置率，公署批評資源未能得到有效運用。

「長者住屋」按單位設計分為一型、二型和三型，住戶需要共用廚房、客廳或浴室設施；而「改建一人單位」則是與一型設計「長者住屋」相似的單位，是因應當時社會對一人公屋單位的需求而設。

申訴專員趙慧賢表示，雖然房屋署把二型及三型單位納入一般編配及「特快公屋編配計畫」，但過去五年，每年均有逾千名公屋申請者在獲編配「長者住屋」後，最終拒絕接受相關配屋。隨著時代變遷，市民對生活環境、私隱等方面要求有所改變，該種共用廚廁的單位變得不合時宜，建議房署參考過渡性房屋做法，撥出部分長期空置單位，為有迫切住屋需要的市民提供短期居所。

趙慧賢稱，為改善該兩類單位的空置情況，房委會多年來推出多項措施，包括全面放寬「長者住屋」租戶的年齡限制，停止編配一型設計「長者住屋」和「改建一人單位」，並鼓勵租戶調遷，以回收單位改建為一般公共房屋。然而經過近20年，已停止編配的一型設計「長者住屋」和「改建一人單位」仍未全部收回。截至今年3月，一型設計「長者住屋」有362個空置房間，80%空置逾10年，若回收後改建成一般公屋單位，可建228伙；而「改建一人單位」亦有233個空置房間，89%空置10年以上，回收並改建後可建150個單位。

公署建議，房屋署應鼓勵租戶自願調遷，並增加誘因，例如發放搬遷津貼。對於二型和三型設計「長者住屋」，則取消將其歸類為一般公屋單位，並考慮停止編配該些單位予一般公屋申請者。