港控菸加辣 邊走邊吸罰5千、擬提高禁買年齡

香港政府擬提高菸草稅及調高最低准許買菸年齡；圖為年輕人在尖沙咀街頭吸菸處抽菸。（中新社）

為減低吸菸引致的額外風險，香港 醫務衞生局昨日起開展「活力健康，無菸香港」控菸策略公眾諮詢；諮詢文件以四項策略為主線，除加強菸害宣傳、打擊私菸外，更有不少「辣招」徵詢公眾，如立法禁止俗稱「火車頭」的邊行邊吸菸行為，違者最高罰款5000港元（約639美元）、研仿效紐西蘭畫線2009年後出生者終生禁買菸草產品，及再進一步增加菸草稅。

綜合大公、文匯報報導，醫衞局局長盧寵茂昨出席控菸策略公眾諮詢記者會，指目前香港仍有近60萬人每日吸菸，每兩名菸民就有一人是50歲或以上。在人口老化和慢性疾病患者人數不斷上升夾擊下，吸菸會加重醫療系統負擔，二手菸亦會傷害吸菸者的家人和公眾。另有調查發現，超過7%中學生曾嘗試吸菸，顯示菸草在青少年中仍有一定吸引力。

據報導，諮詢文件分四部分，包括管制供應，將現時每包菸約50元菸草稅提升，令稅額佔零售價比率達世衞建議的75%。另一招是仿效外地，禁止向某個日期後出生的人士售賣及提供菸草產品。文件舉例紐西蘭的做法，規定為2009年1月1日或以後出生的人士，終生禁買香菸。

報導指出，目前不少菸民邊行邊吸菸，對非吸菸者帶來滋擾，文件提出研究立法禁止有關行為，並考慮提高現時1500港元的吸菸罪行定額罰款，並建議加至3000或5000港元。盧寵茂稱作為一位醫生，不希望下一代繼續面對吸菸和二手菸所帶來的痛苦。

明報報導，港府昨推出控菸策略諮詢，不過諮詢網站指出，參考日本 經驗，若單純禁止街道上邊走邊吸菸，對減少吸菸者釋出二手菸作用不大，因此設立禁菸區減低二手菸更有效。