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港7獄警撿屍 3人涉輪姦31歲醉女 4人旁觀自瀆

香港新聞組／香港13日電

尖沙咀日前發生一宗強姦案，警方經調查後拘捕7名懲教員，初步調查不排除當中3人涉及強姦一名31歲女子，其餘則作圍觀和自慰，涉案7人包括一名懲教署主任、一名一級懲教助理及五名二級懲教助理，全被勒令停職。署方表明，十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求，強調任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。

綜合大公、文匯報報導，受害人31歲女子參加朋友派對房間飲酒狂歡，疑不勝酒力又被下藥「斷片」，醒來後發現衣衫不整及下體痛楚，懷疑曾遭強姦，於是報警求助。案件交由油尖警區重案組第二隊跟進，所有被捕人現正被扣留調查。由於女事主對自己醉倒後的記憶模糊，甚至一片空白；警方初判女事主曾被下藥「斷片」，期間再遭多人強姦。

明報報導，據悉，女事主去年在蘭桂坊結識一名31歲懲教人員及另一名34歲女子並成為朋友，上周六（8日）3人前往尖沙嘴美麗都大廈出席一個派對，上址為一個面積約500呎、有兩間睡房的短期出租單位，派對由該名31歲懲教人員及涉案7名懲教人員舉辦，眾人其後一同玩卡牌及喝酒。直至周日凌晨約零時，事主的女友人及該名31歲懲教人員離開，餘下涉案7名懲教人員留在上址與女事主繼續喝酒，未幾女事主稱頭暈並失去意識。

報導稱，受害人逐漸恢復意識時，發現全身赤裸，惟涉案7名懲教人員已離開單位，女事主於事發早上約8時半清醒後離開單位並報案，警方調查後拘捕該7人。據了解，其中3名分別23歲姓黃、27歲姓鍾及31歲姓麥的二級懲教助理，涉輪姦事主，先後在未經事主同意下與其強行性交；另外數名被捕人員，包括28歲林姓懲教主任、38歲譚姓一級懲教助理、28歲袁姓二級懲教助理，以及30歲許姓二級懲教助理，則涉在床邊自慰。

報導指出，有資深懲教人員透露，署方就事件再次提醒人員，作為紀律部隊成員及執法人員，不論執勤或休班時均要奉公守法，警惕各方面行為。他稱，需待法律程序完成後，署方才能作其他紀律處分及跟進行動，現時只能按機制將涉事人員停職。他認為目前未能確定事件真偽，惟一旦屬實，執法部門絕不能姑息。他不諱言事件難免影響公眾對懲教人員的觀感和形象，但認為案件屬個別例子，涉事者的行為不能與其他緊守崗位人員相提並論。

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