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家人遭港警帶走 羅冠聰發聲：「相關人士」與我無往來

記者陳宥菘／即時報導
流亡英國、前香港眾志創黨主席羅冠聰的父母及兄長3人，11日遭港警國安處帶走問話，羅冠聰透過臉書發文回應。圖左為羅冠聰與母親合照，右為羅冠聰通緝令。（取材自羅冠聰臉書）
流亡英國、前香港眾志創黨主席羅冠聰的父母及兄長3人，11日遭港警國安處帶走問話，羅冠聰透過臉書發文回應。圖左為羅冠聰與母親合照，右為羅冠聰通緝令。（取材自羅冠聰臉書）

香港警方11日清晨帶走目前流亡英國、前香港眾志創黨主席羅冠聰父母及兄長3人問話，了解他們是否提供羅冠聰經濟援助，以及是否作為他在港的代理人，訊後獲准離開警署。對此，羅冠聰透過臉書發文回應時，僅以「相關人士」稱呼家人，他表示「相關人士與我完全沒有金錢往來，我的工作與他們無關，『協助』之說純屬無稽」。

羅冠聰在英國當地時間11日晚間，在臉書以黑底白字寫下簡短回應：「就近日香港警方一系列行動，我可以肯定地說：相關人士與我完全沒有金錢往來，我的工作與他們無關，『協助』之說純屬無稽。」

綜合港媒報導，港警國安處本月3日宣布懸賞每人百萬港幣，通緝羅冠聰在內等8名涉嫌違反港版國安法的流亡海外港人。5、6日時逮捕5名眾志黨成員，包含前主席林朗彥、廖偉濂、李啟晴、鍾展翹及朱恩浩。

據報導，港警國安處人員11日清晨6時許，前往羅冠聰父母及兄長的住所搜查，並帶走3人到警署問話，以了解他們是否向羅冠聰提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。3人在錄取口供後，獲准離開警署。

事實上，羅冠聰在2020年7月31日就曾在臉書表示，自己離港後已沒有聯絡親人，亦正式與親人斷絕關係，不再往來。

德國之聲報導，英國下議院外交事務委員會主席、保守黨議員卡恩斯（Alicia Kearns）指出，港警針對羅冠聰家人的突襲行動「完全令人憤慨」，顯然是企圖「引誘」羅冠聰回國，以便將其監禁。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）日前也強調，英方不會容忍中國試圖恐嚇、打壓英國或海外任何人的行為，將始終捍衛言論自由的權利。

對此，中駐英使館11日晚間針對英方稱不會容忍中方行為，將捍衛言論自由等言論回擊表示，英方官員言論顛倒黑白、倒打一耙，粗暴干涉中國內政和香港法治，中方堅決反對。

中駐英使館並稱，香港警方是「依法辦案」，無可指摘，香港事務純屬中國內政，敦促英方停止干預香港法治、干涉中國內政的惡劣行徑。

香港 臉書 德國

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