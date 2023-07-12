美延長針對香港「緊急狀態」中國外交部：無理干涉內政

拜登宣布，延長針對香港的「國家緊急狀態」一年。（美聯社）

美國總統拜登 11日宣布，因中國最近從根本上破壞香港 自治的行動，繼續對美國的國安、外交和經濟構成威脅，決定延長針對香港的「國家緊急狀態 」一年。對此，中國外交部部駐港公署12日回應稱，美國無理干涉中國內政和香港事務，粗暴踐踏國際法原則和國際關係基本準則，單邊制裁不得人心，強烈不滿和堅決反對。

據中國外交部駐港公署網站12日公告，中國外交部駐港公署發言人說，美方泛化國家安全概念，將香港與其「國家緊急狀態」掛鉤，妄稱所謂「香港局勢」對美國家安全構成威脅，以國內法為依據繼續對港進行無理單邊制裁。

中國外交部駐港公署發言人抨擊，這是美方「亂港大計」泡湯之後的氣急敗壞，「以港遏華」圖謀挫敗之後的黔驢技窮，只會進一步暴露其色厲內荏的「紙老虎」本質，只會讓世人更加看清其毫無底線、唯我獨尊、唯恐天下不亂的強盜邏輯和霸權行徑。

中國外交部駐港公署發言人重申，中共中央堅持全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。在國安法和新選舉制度護佑下，新一屆香港特區政府與社會各界砥礪奮進。

中國外交部駐港公署發言人強調，一國兩制行穩致遠的鏗鏘步伐不容阻擋。外部勢力任意對香港事務指手畫腳、對中國頤指氣使的日子一去不返。敦促美方立即停止自取其辱的政治鬧劇，立即放棄「以港遏華」的痴心妄想，不要在錯誤道路上越走越遠。

2020年7月14日，時任美國總統川普將美國會兩院通過的《香港自治法》簽署生效，同日發布行政命令認定中國破壞香港自治，對美國國家安全、外交政策和經濟構成「異常和特別的威脅」，對此宣布國家緊急狀態，暫停或取消美國法律給予香港的特殊和優惠待遇。該「國家緊急狀態」，原定於2023年7月14日到期。

拜登11日說，有關香港的局勢，包括中國最近採取的從根本上破壞香港自治的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常和非同尋常的威脅，其大部分來源在美國以外。因此，我決定，針對香港局勢，有必要繼續維持第13936號行政命令宣布的國家緊急狀態，將之延長1年。