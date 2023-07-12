羅冠聰遭通緝 父母兄被港警帶走 李家超：追捕力度會更大

香港警方日前通緝流亡海外的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，11日登門帶走他的父母及兄長問話。(路透資料照片)

香港 警方國家安全處（國安處）日前宣布懸賞每人100萬港元，通緝 8名涉嫌違反港區國安法 的流亡海外人士，包括流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰；11日清晨突襲搜查羅冠聰家人寓所，並帶走其父母及兄長3人問話，調查他們有否向羅提供經濟援助、是否作為他在香港的代理人，訊後3人獲准離開，警方目前未拘捕任何人。

綜合明報、香港01、文匯報報導，羅冠聰今晨零時許在facebook發帖表示，相關人士與他完全沒有金錢往來，「我的工作與他們無關，『協助』之說純屬無稽」。

為避免連累親人，羅冠聰2020年7月31日即在臉書發文，強調離港後已沒有聯絡親人，也正式與他們斷絕關係，不再往來。不過港府顯然不肯放過他的家人。

香港特首李家超11日在行會前見記者時表示，目前警方已收到一些資料，現階段不公開調查細節，但強調調查力度只會加大；他重申，會用盡所有方法終身追捕有關人等，亦會追究對他們任何資金援助或其他方式協助的責任。他還說，大家都應該把這八人當作「過街老鼠、避之則吉」，並要求任何有情報的民眾都應提供給警方。

香港前保安局長、行政會議召集人葉劉淑儀先前曾表示，親友與八名通緝犯聯絡沒有問題，但若涉及金錢支援，而八人又將相關金錢用於違反國安的行為，親友就可能涉嫌違法。

遭國安處通緝的八人包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港，以及為外國出謀獻策打擊香港的國際金融中心地位。

律政司長林定國昨重申，香港絕不可低估或忽略任何國安威脅。他說，截至今年7月7日，只有30人涉及國安相關罪行被定罪或候判，認為相對於香港逾700萬人口而言屬非常少數。他稱已就被通緝者郭榮鏗和任建峰的專業失當行為，向大律師公會及香港律師會投訴。

律師會會長陳澤銘昨稱，會方已按既定程序保密處理相關投訴，重申投訴一日未成立，被投訴人仍然清白。他說今次投訴涉及國安法，情况特別，牽涉相對新的法律，以往從未處理過，加上被投訴人不在本地，溝通上需要更多時間，難以確定處理程序需時多久。他強調律師會權力不包括除牌，若要對會員作嚴重紀律處分，要靠獨立的律師紀律審裁庭處理。