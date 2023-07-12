我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

羅冠聰遭通緝 父母兄被港警帶走 李家超：追捕力度會更大

香港新聞組╱香港12日電
香港警方日前通緝流亡海外的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，11日登門帶走他的父母及兄長問話。(路透資料照片)
香港警方日前通緝流亡海外的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，11日登門帶走他的父母及兄長問話。(路透資料照片)

香港警方國家安全處（國安處）日前宣布懸賞每人100萬港元，通緝8名涉嫌違反港區國安法的流亡海外人士，包括流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰；11日清晨突襲搜查羅冠聰家人寓所，並帶走其父母及兄長3人問話，調查他們有否向羅提供經濟援助、是否作為他在香港的代理人，訊後3人獲准離開，警方目前未拘捕任何人。

綜合明報、香港01、文匯報報導，羅冠聰今晨零時許在facebook發帖表示，相關人士與他完全沒有金錢往來，「我的工作與他們無關，『協助』之說純屬無稽」。

為避免連累親人，羅冠聰2020年7月31日即在臉書發文，強調離港後已沒有聯絡親人，也正式與他們斷絕關係，不再往來。不過港府顯然不肯放過他的家人。

香港特首李家超11日在行會前見記者時表示，目前警方已收到一些資料，現階段不公開調查細節，但強調調查力度只會加大；他重申，會用盡所有方法終身追捕有關人等，亦會追究對他們任何資金援助或其他方式協助的責任。他還說，大家都應該把這八人當作「過街老鼠、避之則吉」，並要求任何有情報的民眾都應提供給警方。

香港前保安局長、行政會議召集人葉劉淑儀先前曾表示，親友與八名通緝犯聯絡沒有問題，但若涉及金錢支援，而八人又將相關金錢用於違反國安的行為，親友就可能涉嫌違法。

遭國安處通緝的八人包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家、鼓吹外國制裁中國和香港，以及為外國出謀獻策打擊香港的國際金融中心地位。

律政司長林定國昨重申，香港絕不可低估或忽略任何國安威脅。他說，截至今年7月7日，只有30人涉及國安相關罪行被定罪或候判，認為相對於香港逾700萬人口而言屬非常少數。他稱已就被通緝者郭榮鏗和任建峰的專業失當行為，向大律師公會及香港律師會投訴。

律師會會長陳澤銘昨稱，會方已按既定程序保密處理相關投訴，重申投訴一日未成立，被投訴人仍然清白。他說今次投訴涉及國安法，情况特別，牽涉相對新的法律，以往從未處理過，加上被投訴人不在本地，溝通上需要更多時間，難以確定處理程序需時多久。他強調律師會權力不包括除牌，若要對會員作嚴重紀律處分，要靠獨立的律師紀律審裁庭處理。

香港 通緝 港區國安法

上一則

中共中央港澳辦領導班子亮相 夏寶龍為首屆主任

下一則

山東到川藏 71歲奶奶自駕遊 翻越4580米高埡口

延伸閱讀

繼懸賞百萬後調查家屬 港警帶走羅冠聰父母兄長問話

繼懸賞百萬後調查家屬 港警帶走羅冠聰父母兄長問話
香港「高才通計畫」搶才火爆 半年收逾10萬申請

香港「高才通計畫」搶才火爆 半年收逾10萬申請
「反送中」後香港掀移民潮 李家超：最壞情況已過、將鼓勵生育

「反送中」後香港掀移民潮 李家超：最壞情況已過、將鼓勵生育
李家超：終生追捕羅冠聰、許智峯等8名海外港人

李家超：終生追捕羅冠聰、許智峯等8名海外港人

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記