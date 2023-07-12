我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

香港公務員1年3863人辭職 回歸後新高

香港新聞組╱香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港公務員辭職潮持續，2022/23年度（上年度）有3863名公務員辭職，較前一年度增加3.5%，是回歸以來新高。

明報報導，公務員工會及人力資源顧問表示，因移民、政治因素辭職的公務員多已離職，目前辭職人數仍居高不下源於香港勞動力供不應求，不少公務員選擇轉職私人市場；綜觀各部門流失情况，衛生署、社署社工主任職系、教育局教師職系辭職比例，明顯高於公務員整體。

報導指出，根據港府最新數字，2022/23年度有1萬126名公務員離職，當中3863人辭職，較2021/22年度的3734人增加3.5%；按2022/23年度之初有17.6萬名公務員計算，辭職率為2.2%。另一方面，同期政府聘用1萬198名新入職公務員，略多於離職數字。

公務員事務局表示，整體公務員離職情况因年而異，辭職原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等，上年度辭職率與前一年度相若。

人力資源顧問梁美儀分析，香港經濟自上年度復甦，惟移民潮加劇致勞動力供不應求，私人市場「搶人」嚴重。她觀察到年資較淺的公務員較願意到私人市場，反之年資逾10年者已扎根政府，難與外界接軌。她認為市場勞動力短缺已逐步放緩，加上政府高姿態輸入外勞，預期會紓緩「搶人」情况。

至於各部門查詢公務員流失情况，衛生署上年度有558人離職，當中近半、270人辭職，相等於本年度實際人數3.9%。社署上年度有387人離職、189人屬辭職；其中社工主任職系達80人辭職，相等於社工職系本年度實際人數4.2%。教育局小學學位教師職系及擔任中學教師的教育主任職系，上年度分別有48人和42人辭職，分別佔本年度實際在職人數3.7%及3.4%。

教育局 香港 移民

上一則

加拿大放寬港人移居 Stream B取消學歷限制

下一則

中共中央港澳辦領導班子亮相 夏寶龍為首屆主任

延伸閱讀

港區國安法實施3周年 美國延長對港緊急狀態一年

港區國安法實施3周年 美國延長對港緊急狀態一年
傳Uber亞裔財務長將辭職 但時間尚未決定

傳Uber亞裔財務長將辭職 但時間尚未決定
李玟香港大批物業生前與母「長命契」 老公分不到

李玟香港大批物業生前與母「長命契」 老公分不到
攻港50天 美團KeeTa外賣平台失靈 網指配送費過高

攻港50天 美團KeeTa外賣平台失靈 網指配送費過高

熱門新聞

葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36
網傳這張疑似「地鐵活春宮」照片，拍攝者稱是發生在大連地鐵。（取材自微博）

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

2023-07-08 09:30
央視披露，一對夫婦涉及間諜罪。女方為在職工程師，疑似中了「美男計」，為出軌對象做了17年間諜，還拉攏副縣長丈夫入夥。（取自法治在線公眾號）

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

2023-07-05 14:26
葉倫飛抵北京後第一餐曝光。（取自「潘潘貓」微博）

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

2023-07-07 02:12
港星張國榮（右）與梅艷芳在2003年先後離世，圖為兩人在「胭脂扣」的搭檔，膾炙人口。（取材自IMDb）

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

2023-07-07 12:18
外交部長秦剛已有十多天沒有公開露面，引發猜測。圖為2023年4月21日，秦剛在上海的藍廳論壇開幕式上發表演講後走下台。(Getty Images)

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

2023-07-08 06:30

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記