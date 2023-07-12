香港公務員1年3863人辭職 回歸後新高

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 公務員辭職潮持續，2022/23年度（上年度）有3863名公務員辭職，較前一年度增加3.5%，是回歸以來新高。

明報報導，公務員工會及人力資源顧問表示，因移民 、政治因素辭職的公務員多已離職，目前辭職人數仍居高不下源於香港勞動力供不應求，不少公務員選擇轉職私人市場；綜觀各部門流失情况，衛生署、社署社工主任職系、教育局 教師職系辭職比例，明顯高於公務員整體。

報導指出，根據港府最新數字，2022/23年度有1萬126名公務員離職，當中3863人辭職，較2021/22年度的3734人增加3.5%；按2022/23年度之初有17.6萬名公務員計算，辭職率為2.2%。另一方面，同期政府聘用1萬198名新入職公務員，略多於離職數字。

公務員事務局表示，整體公務員離職情况因年而異，辭職原因包括健康或家庭理由、進修、轉職等，上年度辭職率與前一年度相若。

人力資源顧問梁美儀分析，香港經濟自上年度復甦，惟移民潮加劇致勞動力供不應求，私人市場「搶人」嚴重。她觀察到年資較淺的公務員較願意到私人市場，反之年資逾10年者已扎根政府，難與外界接軌。她認為市場勞動力短缺已逐步放緩，加上政府高姿態輸入外勞，預期會紓緩「搶人」情况。

至於各部門查詢公務員流失情况，衛生署上年度有558人離職，當中近半、270人辭職，相等於本年度實際人數3.9%。社署上年度有387人離職、189人屬辭職；其中社工主任職系達80人辭職，相等於社工職系本年度實際人數4.2%。教育局小學學位教師職系及擔任中學教師的教育主任職系，上年度分別有48人和42人辭職，分別佔本年度實際在職人數3.7%及3.4%。