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加拿大放寬港人移居 Stream B取消學歷限制

香港新聞組╱香港12日電
加拿大擴大港人Stream B永久居留政策，取消學歷限制。(Getty Images)
加拿大擴大港人Stream B永久居留政策，取消學歷限制。(Getty Images)

加拿大在港區國安法實施後，推出「救生艇」香港人移居辦法，當地政府11日宣布再擴大Stream B永久居留政策，取消學歷限制，8月15日生效。

香港01報導，新政策意味著經救生艇Stream B申請永居的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制，讓所有在加拿大持有開放式工作簽證（簡稱OWP）的人都有資格申請永久居留。

報導指出，目前，只有OWP申請永居的香港人受惠於Stream B，然而根據新規定，Stream B 申請人將不再受到學歷限制，申請人也不再需要提交教育證明。執政自由黨國會議員蔣振宇代表移民部部長弗雷澤（Sean Fraser）宣布說，持工作假期（Working Holiday）簽證或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年，皆可以Stream B申請永居身分。

據報導，加拿大在2021年推出香港人移民政策，包括兩種辦法，一是新近大專畢業的香港人可獲3年期OWP，取得足夠工作經驗後可申請永居（即Stream B）；另外，港人在加拿大就讀指定大專課程畢業後，即可申請（即Stream A）。

蔣振宇透露，自香港人OWP推出以來，已收到2.3萬個申請。移民部表示，截至4月30日，有3122名港人已由香港人移居政策獲得永久居留權，當中包括2358個Stream A及764個Stream B的申請。每宗申請可連同配偶和子女進行。

香港 加拿大 工作簽證

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