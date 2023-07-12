中共中央港澳辦領導班子亮相 夏寶龍為首屆主任

中央港澳辦的領導團隊11日首度亮相。(取材自國務院港澳辦公室官網)

中共中央港澳工作辦公室11日召開會議，領導團隊首次亮相，一如媒體先前所預測，夏寶龍為首屆中央港澳辦公室主任，副主任為周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂。

綜合大公報、文匯報報導，河南省委副書記周霽已擔任中央港澳辦常務副主任，明確為正部級；鄭雁雄最近在港出席活動時曾表明是受夏寶龍委託，凸顯出在香港 事務上，中央港澳辦已處於領導地位。

國務院 在今年3月印發了《黨和國家機構改革方案》，方案指出要組建「中央港澳工作辦公室」，以貫徹「一國兩制」、落實中國中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

該單位是在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

香港多名立法會議員昨表示，港澳辦是黨中央辦事機構，領導班子都十分熟悉港澳工作，相信完善港澳工作領導體制、加強中央對港澳工作的領導，有利維護國家安全，破解經濟社會發展中的深層次矛盾，以發揮香港優勢和特點，有利經濟民生發展，確定「一國兩制」走得更穩、行得更遠。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，正式對外宣告港澳辦成員名單，顯示班子成員有能力落實黨中央要求，中央在處理港澳工作上更高效、更直接，有利於「一國兩制」行穩致遠，推動香港更好融入國家發展大局；至於香港中聯辦和澳門 中聯辦主任成為中央港澳辦和國務院港澳辦副主任，他認為是強化中央對港澳政策在港澳的貫徹落實。

全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，有關安排反映中央肯定夏寶龍主任過去幾年的工作，特別在維護國家安全方面出色。他又表示，常務副主任周霽履歷豐富，由基層一直工作至省的層面，相信他很有能力和擔當。