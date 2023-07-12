中共中央港澳辦領導班子亮相 夏寶龍為首屆主任
中共中央港澳工作辦公室11日召開會議，領導團隊首次亮相，一如媒體先前所預測，夏寶龍為首屆中央港澳辦公室主任，副主任為周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂。
綜合大公報、文匯報報導，河南省委副書記周霽已擔任中央港澳辦常務副主任，明確為正部級；鄭雁雄最近在港出席活動時曾表明是受夏寶龍委託，凸顯出在香港事務上，中央港澳辦已處於領導地位。
國務院在今年3月印發了《黨和國家機構改革方案》，方案指出要組建「中央港澳工作辦公室」，以貫徹「一國兩制」、落實中國中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。
該單位是在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。
香港多名立法會議員昨表示，港澳辦是黨中央辦事機構，領導班子都十分熟悉港澳工作，相信完善港澳工作領導體制、加強中央對港澳工作的領導，有利維護國家安全，破解經濟社會發展中的深層次矛盾，以發揮香港優勢和特點，有利經濟民生發展，確定「一國兩制」走得更穩、行得更遠。
全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，正式對外宣告港澳辦成員名單，顯示班子成員有能力落實黨中央要求，中央在處理港澳工作上更高效、更直接，有利於「一國兩制」行穩致遠，推動香港更好融入國家發展大局；至於香港中聯辦和澳門中聯辦主任成為中央港澳辦和國務院港澳辦副主任，他認為是強化中央對港澳政策在港澳的貫徹落實。
全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，有關安排反映中央肯定夏寶龍主任過去幾年的工作，特別在維護國家安全方面出色。他又表示，常務副主任周霽履歷豐富，由基層一直工作至省的層面，相信他很有能力和擔當。
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